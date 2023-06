Das geht am Wochenende: Open-Air-Kino und Musik-Picknick

Schwelm/Ennepetal. Am Wochenende noch nichts vor? Das geht in Schwelm und Ennepetal. Eine kleine Auswahl.

Während die Gevelsberger Kirmes die vergangenen Veranstaltungswoche dominiert hat, können die Gevelsbergerinnen und Gevelsberger erstmal ein wenig durchatmen. In Schwelm und Ennepetal kommt in dieser Woche trotzdem keine Langeweile auf. Unser Veranstaltungsüberblick, wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Schwelm

Parkfest der Brunner Nohberschaft: Endlich ist es wieder soweit – am Freitag, 30. Juni, ab 17 Uhr, sowie am Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr, findet im Brunnenpark wieder das traditionelle Parkfest der Brunner Nohberschaft statt. Zwar befindet sich das Wahrzeichen der Brunner, das Brunnenhäuschen, aktuell in Sanierungsarbeiten und kann nicht in das Fest eingebunden werden, nichtsdestotrotz ist sich die Nachbarschaft sicher, dass es wieder zwei tolle Tage werden. Neben dem bekannten Sauerkraut mit Currysoße gibt es weitere Grillspezialitäten sowie Cocktails und Kaltgetränke an den jeweiligen Ständen. Am Samstag findet ein großes Programm für die kleinen Gäste statt, das natürlich auch gerne von den großen Gästen in Anspruch genommen werden kann. Angebote des Jugendzentrums, Kinderschminken und eine Hüpfburg stehen dabei zur Auswahl. Außerdem gibt es wieder etwas auf die Ohren: Am Freitag tritt die Band „Hangover“ mit Partyrockcovern auf, am Samstag lassen „Rocking Bow Ties“ den Park beben. Das Parkfest trägt zur Finanzierung des Heimatfest-Beitrages bei.

Feierabendmarkt: Freitag, ab 16 Uhr, wie immer auf dem Bürgerplatz.

Open-Air-Sommerkino: Im Innenhof von Haus Martfeld macht am Samstag, 1. Juli, die Open-Air-Kinotour von Filmriss und AVU Station. Das Wetter scheint vielversprechend, der Film ist schon ausgesucht, und für Getränke und Snacks zu fairen Preisen ist ebenfalls gesorgt. Stühle sind vorhanden, Pullover oder Decke sollten sicherheitshalber mitgebracht werden. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Lea Bergen eröffnet den Abend. Die Schwelmer Sängerin kommt mit ihrem Piano und jeder Menge bekannten Liedern zum Zuhören, Mitsingen und Genießen. Ab Einbruch der Dunkelheit, also gegen 21.30 Uhr, wird dann der Film „Contra“ präsentiert.

Der Film verspricht „My Fair Lady“ im 21. Jahrhundert: Hier wird die Story vom hyperintelligenten Lehrer und seiner lernfähigen Schülerin, die er nach seinen Vorstellungen heranbilden will, so richtig aufgepeppt und bietet eine Paraderolle für Christoph Maria Herbst – er ist der zynische Professor. Nilam Farooq hält als seine Studentin nicht nur locker mit, sondern selbstbewusst dagegen und setzt mit ihrer frischen, sympathischen Art eigene Akzente. Gekonnt und mit gutem Timing, inszeniert von Sönke Wortmann, bietet „Contra“ wunderbar geschliffene Dialoge und eine Art Rhetorik-Grundkurs fürs Publikum. Zusätzlich gibt es durchaus realistische Einblicke in die Abgründe der bundesdeutschen Universitätsszene und ein bisschen Sozialkritik. Die Veranstalter versprechen ein gelungenes Kinovergnügen.

Ennepetal

Musik-Picknick: Auf der Wiese an der Musikmuschel im Hülsenbecker Tal wird Sir Jesse Lee Davis am Sonntag, 2. Juli, seine gefühlvolle Stimme erklingen lassen, wenn die Klutertwelt zum mittlerweile dritten Mal zum Musik-Picknick einlädt. Von 14 bis 17 Uhr wird der aus Arkansas/USA stammende Sänger, der schon seit vielen Jahren in Gevelsberg zu Hause ist, gemeinsam mit seinem langjährigen musikalischen Keyboarder Bobby van den Bergh auftreten.

Sir Jesse Lee Davis begeistert das Publikum beim vergangenen Musik-Picknick in Ennepetal. Foto: Angelika Trapp / WP

Außerdem wird Sängerin Lexine mitwirken. Reggae, Pop, Soul und mehr wird das Trio hören lassen und so für eine ganz spezielle Atmosphäre sorgen. An zwei Food Trucks werden Rostbratwürstchen, belgische Pommes, Flammkuchen, Crêpes, belgische Waffeln mit Toppings, Softeis sowie verschiedene Getränke angeboten. Die Besucherinnen und Besucher dürfen aber auch eigenes Essen und eigene Getränke sowie Picknick-Decken mitbringen. Neben der vorhandenen behindertengerechten Toilette wird es zwei weitere Toiletten am Veranstaltungsbereich geben.

Das Musik-Picknick fand bereits in den Jahren 2018 und 2019 statt und begeisterte jeweils rund 600 Gäste. In den Folgejahren verhinderte Corona die Durchführung der Veranstaltung. Nun hoffen die Veranstalter darauf, dass die Neuauflage wieder auf großen Zuspruch stößt.

Schützenfest des Ennepetal-Milsper Schützenvereins: Die Milsper Schützen laden am Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr zum Schützenfest auf ihr Gelände an der Heilenbecker Straße ein. Auf dem Programm stehen unter anderem das Bürgerschießen (14 Uhr), die Siegerehrung (17.30 Uhr), der Königspalast (18 Uhr) sowie die Krönung des neuen Königspaares (19 Uhr). Anschließend sorgen DJ Peter & Tobi für ordentlich Partystimmung.

Sport im Park – Yoga: Auch in diesem Jahr werden im Rahmen von „Sport im Park“ unterschiedliche sportliche Aktivitäten für Jung und Alt während der Sommerferien angeboten. Sportbegeisterte sind eingeladen, an diesen kostenlosen Sportangeboten teilzunehmen. Am Freitag, 30. Juni, treffen sich Interessierte um 19 Uhr an der Wurfanlage des Dorma Sportparks zum Yoga. Die Sport-im-Park-Angebote sind kostenfrei, nähere Informationen gibt es unter der Rubrik „NEWS“ auf der Internetseite des Stadtsportverband Ennepetal, www.ssv-ennepetal.de.

