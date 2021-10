Das Haar in der Suppe nicht gefunden

Nun ist es beschlossene Sache und das Markenzeichen von Ennepetal erobert mehr und mehr das Straßenbild. Noch in diesem Jahr könnte es was werden mit der ersten Fuchs-Ampel für Fußgänger in der Stadt.





Dass dies jetzt sogar möglich wird, ohne dass die Stadt, also der Bürger, dafür auch nur einen Cent zahlen muss, sollte eigentlich alle freuen. Umso erstaunlicher, dass gerade die FDP dagegen stimmte. Ist doch der Ampel-Fuchs ein Paradebeispiel dafür, was ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement so alles bewirken kann.





Und auch dies ist an der Begründung der Liberalen nur schwer nachzuvollziehen: Was soll denn an der Stadt jetzt noch hängen bleiben, was der FDP solche Kopfschmerzen bereitet? Selbst der Einbau der Ampel-Füchse kann im Zuge der ohnehin nötigen Wartungsarbeiten miterledigt werden.





Mein Eindruck ist: Die Partei hat das Haar in der Suppe gesucht und nicht gefunden.

