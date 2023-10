Das ist der erste Ennepetaler Kalender für das Jahr 2024

Ennepetal. Ilse Sievers erstellt seit merh als zehn Jahren Ennepetaler Kalender. Hier gibt es ab sofort ihr 2024er Exemplar zu kaufen.

Seit elf Jahren sind sie für viele Menschen der tägliche Begleiter: die „Gesammelten Werke“ von der Ennepetalerin Ilse von Sivers. Jetzt legt die in Voerde wohnende Künstlerin den Kalender mit Aquarellen für das Jahr 2024 vor.

Das Titelbild präsentiert sich farbenfroh. Blumen führen die Betrachter ins neue Jahr, und auch der Januar wird mit Blumen begrüßt. Im März gibt Ilse von Sivers einen Einblick in ihren Garten. Wie in all ihren Kalendern hat es Rügen bei der Auswahl der Kalenderbilder wieder geschafft. Sie verrät, warum: „Sie ist meine Lieblingsinsel!”

Ilse von Sivers, die die Werkkunstschule in Wuppertal besuchte und studierte Innenarchitektin ist, kann eine Fülle von Aquarellarbeiten vorweisen. Fragt man sie nach ihrer Arbeitsweise, sagt sie spontan: „Ich male aus dem Bauch heraus!“ Schon in den Sommertagen stellt sich ihr die Frage: „Wie soll der neue Kalender aussehen?“ Eins steht fest: Neue Arbeiten sollen zu sehen sein und eben gesammelte Werke aus den Schubladen füllenden Mappen.

Eine große Hilfe bei der Bildauswahl ist in jedem Jahr ihre in der Nähe von Trier lebende Tochter Sabine Cepuran, eine Grafikerin. Sie übernimmt auch immer die technische Herstellung. Das September-Bild ist eine neue Arbeit von Ilse von Sivers. Noch am Baum befindliche Blätter wehren sich gegen starken Wind. Im Oktober stürmen Wellen an der Côte Sauvage (Frankreich). In beiden Aquarellen vereinen sich Natur und Schönheit.

Der Dezember: Statt Weihnachtsbaum ist diesmal die Geburt Jesu dargestellt, nur mit Engeln, ohne Ochs und Esel.

Den Kalender gibt es für 10 Euro im Reisebüro Bülbring (Lindenstraße 19), bei Bücher Bochhammer (Mittelstraße 28), in der Fuchs-Apotheke (Voerder Straße 39) und in der Buchhandlung Appelt in Gevelsberg (Mittelstraße 76).

