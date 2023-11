Das ist für den Adventsmarkt in Rüggeberg geplant

Ennepetal. Der Rüggeberger Adventsmarkt begeistert mit seiner Atmosphäre. Auch in diesem Jahr findet er wieder in Ennepetal statt.

Am 1. Adventwochenende findet wieder der Rüggeberger Adventmarkt statt.

Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 2. Dezember, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr (Glühweinstand bis 21 Uhr) und am Sonntag, 3. Dezember, in der Zeit von 12 bis 19 Uhr. Der Markt wird wie jedes Jahr am Samstag um 14 Uhr vom Posaunenchor eröffnet und am Sonntag wird der Good News Chor um 16 Uhr ein Konzert in der Kirche spielen.

Um das Wohl der Besucher kümmern sich an diesem Wochenende die Vereine Rot-Weiß Rüggeberg, TV Rüggeberg, der Förderverein Evangelische Kirchengemeinde Rüggeberg, der CVJM Rüggeberg die umliegenden Kindergärten (Rüggeberg und Oberlinhaus) und die Rüggeberger Grundschule sowie weitere lokale Aussteller. Neben einer vielfältigen Auswahl an Speisen und Getränken werden Handarbeiten, Dekoartikel, Kinderbekleidung, Bücher und potenzielle Weihnachtsgeschenke angeboten.

Der TV Rüggeberg ist in diesem Jahr erstmalig beim Adventmarkt mit dabei und erweitert das Angebot der vegetarischen Speisen auf dem Adventmarkt. Außerdem wird Bücher Bochhammer aus Altenvoerde am Büchertisch vertreten sein wird.

Als Kinderprogramm wird es am späten Samstagnachmittag Stockbrot am Lagerfeuer geben, es gibt auch Möglichkeit sich schminken zu lassen und außerdem können die Kinder an beiden Tagen ihren eigenen Hammer schmieden. Das Kirch-Café wird auch geöffnet sein.

