Freizeittipp Das ist los am Wochenende in Schwelm, Ennepetal, Gevelsberg

Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal. Noch nichts vor am Wochenende? Unsere Redaktion hat einige Veranstaltungen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zusammen gestellt.

Das kommende Spätsommerwochenende verspricht herrliche Temperaturen und strahlenden Sonnenschein. Das lädt zum Radeln, Spazierengehen oder Wandern ein. Wer darüber hinaus Kultur oder Trubel sucht, wird ebenso auf seine Kosten kommen. Wir haben wieder Freizeittipps für Sie herausgesucht.

Schwelm

Tag des offenen Denkmals: Zum Tag des offenen Denkmals sind alle Interessierten ins Haus Martfeld eingeladen. Von 12 bis 17 Uhr kann es kostenfrei besichtigt werden. Kinder sind aufgerufen, den Hausgeist Marti zu entdecken. Von 13 bis 17 Uhr gibt es Kuchen und Kaffee im Foyer. Um 13.30 Uhr beginnt eine Führung mit dem Titel „Erinnerung an Friederike, Johannes und andere“. Von 14 bis 14.30 Uhr heißt es „Schwelmer Blickweisen im Wandel der Zeit – Historische Ansichten vs. aktueller Zustand“. Ab 15 Uhr steht die Martfeld-Kapelle als Ort des Gedenkens im Mittelpunkt.

Gevelsberg

Spektakuläre Ansichten in Gevelsberg: Die Innenstadt verwandelt sich während des Erlebnishandels am Sonntag, 10. September, von 13 bis 18 Uhr in eine riesige Blaulichtmeile. Polizei, Feuerwehr, THW und viele andere Einsatzkräfte zeigen sich und ihre Fahrzeuge an diesem verkaufsoffenen Sonntag und bieten ein ganz besonderes Programm auf der Mittelstraße. Wer eine Pause vom Einkaufsbummel braucht, kann sich an einem der vielen Tische ausruhen, die die Gastronomie aufstellen wird. Die Besucher sollen an diesem Tag auch einen genaueren Blick in die Schaufenster der offenen Geschäfte werfen, da sich die Stadt Gevelsberg ein Gewinnspiel ausgedacht hat. Wer neben den aufregenden Attraktionen der Blaulichtmeile etwas Ruhe im Getümmel sucht, wird auf der Büchermeile fündig. Dort können sich die Besucher in Krimis, Romanen und Sachbüchern vertiefen. Auch die Automeile ist wieder zu sehen – vier ansässige Autohäuser stellen ihre Modelle aus.

Ennepetal

Das Handwerk live – und vielleicht neu – erleben: Nach einigen Jahren unfreiwilliger Pause startet der „Krenzer Hammer“ in der Peddenöde wieder mit einer Veranstaltung. Im Fokus der Mitmach-Tage steht, das Handwerk und seinen Wert den Kleinen und Großen wieder ein Stück näher zu bringen. Am Samstag und Sonntag, 9./10. September, gibt es neben Führungen durch die historischen Produktionshallen, in denen bis heute Freiform geschmiedet wird, auch besondere „Mitmach“-Angebote für Kinder: Einerseits können Besucher mit ihren eigenen Händen aus einem Stück Stahl in mehreren Schritten ein nützliches Werkzeug herstellen, andererseits erfahren sie, wie aus Rohstoffen mit Hilfe verschiedenster Werkzeuge und Handwerkstechniken Gebrauchsgegenstände und Produkte entstehen.

Darüber hinaus gibt es Angebote zum Genießen, Erleben und Bestaunen für Jung und Alt. Die Handwerker- und Mitmach-Tage finden jeweils von 11 bis 18 Uhr statt, Parkmöglichkeiten vor Ort stellt die Firma Thun zur Verfügung. Behindertenparkplätze stehen in unmittelbarer Nähe am Krenzer Hammer zu Verfügung.

