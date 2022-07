Das Schadstoffmobil macht demnächst wieder Halt in Schwelm

Am kommenden Samstag, dem 30. Juli, können die Bürgerinnen und Bürger an den Schadstoffmobilen unentgeltlich ihre Schadstoffe, wie Farbreste, Säuren, Lacke, Abflussreiniger, Batterien, Chemikalien, Halogenlampen usw. abgeben.

Schwelm. Das Schadstoffmobil macht am Wochenende wieder Halt in Schwelm.

Am kommenden Samstag, 30. Juli, können die Bürgerinnen und Bürger an den Schadstoffmobilen unentgeltlich ihre Schadstoffe, wie Farbreste, Säuren, Lacke, Abflussreiniger, Batterien, Chemikalien, Halogenlampen abgeben. Wichtig ist, dass die Schadstoffe wirklich nur am Schadstoffmobil abgegeben werden können. Eine Ablagerung vor Ankunft des Schadstoffmobils ist nicht zulässig. Die TBS bitten darum, die Zeiten der Haltepunkte zu beachten.

Haltepunkte und Zeiten der beiden Schadstoffmobile:

Schadstoffmobil 1: 8 bis 13 Uhr: Technische Betriebe Schwelm, Wiedenhaufe 11

Schadstoffmobil 2: 8 bis 8.15 Uhr: Birkenstraße (im Wendekreis bei den Garagen), 8.30 bis 9 Uhr: John-F.-Kennedy-Straße (im Wendekreis bei den Garagen), 9.15 bis 9.30 Uhr: Parkplatz Brunnen (Hauptstraße/Berliner Straße), 9.45 bis 10 Uhr: Königsberger Straße (im Wendekreis), 10.15 bis 10.30 Uhr: Brambecke (in Höhe Haus Nr. 77), 10.45 bis 11 Uhr: Winterberger Straße (Höhe Grothestraße), 11.15 bis 11.45 Uhr: Taubenstraße (Parkplatz Nähe Barmer Straße), 12 bis 12.15 Uhr: Hallenbadparkplatz.

