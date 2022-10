Das Schwelmer Sozialamt bleibt weiter geschlossen

Schwelm. Darum bleibt das Sozialamt Schwelm auch vom 17 bis 21. Oktober geschlossen. Diese Regelung gilt.

Aufgrund des andauernden Personalengpasses bleibt das Sozialamt der Stadt Schwelm auch in der Woche vom 17. bis 21. Oktober geschlossen. In Notfällen wird selbstverständlich geholfen; die Betroffenen können sich über die Zentrale der Stadtverwaltung über 801-0 melden.

Anträge auf Leistungen können wie bisher am Verwaltungsgebäude II (Moltkestraße 24) in die Briefkasten geworfen oder während der Öffnungszeiten im Verwaltungsgebäude III (Moltkestraße 26) an der Infotheke abgegeben werden.

