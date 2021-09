Das sind die neuen Azubis bei der Stadt Schwelm

Schwelm. Drei junge Leute wollen Karriere bei der Stadtverwaltung Schwelm machen. Sie sind die neuen Azubis der Verwaltung.

Für drei junge Leute hat in diesem Sommer mit der Aufnahme ihrer Ausbildung in der Stadtverwaltung Schwelm ein neuer Lebensabschnitt begonnen.

Dazu wünschten ihnen Bürgermeister Stephan Langhard und der 1. Beigeordnete Ralf Schweinsberg im Namen aller Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich: „Alles Gute!“ Die „Neuen“ bei der Stadt beschreiten unterschiedliche Ausbildungswege.

Annika Ostrowski absolviert das dreijährige Duale Studium im Beamtenverhältnis „Bachelor of Laws“. Im Wechsel mit dem Fachhochschulstudium wird das erlernte Wissen in unterschiedlichen Fachbereichen in der Stadtverwaltung unmittelbar in der Praxis angewandt.

Jan Siepmann wird die Ausbildung im Beschäftigtenverhältnis zum Verwaltungsfachangestellten absolvieren, die ebenfalls drei Jahre dauert. Sein aktueller Einsatzort ist der Fachbereich Bürgerservice im Verwaltungsgebäude II in der Moltkestraße 24.

Alia Celine Herkenberg, die als Stadtsekretäranwärterin eine zweijährige Ausbildung im mittleren Dienst im Beamtenverhältnis aufgenommen hat, werden manche Bürgerinnen und Bürger schon kennen gelernt haben, ist die junge Frau doch derzeit im Wahlteam der Stadtverwaltung Schwelm tätig.

Die Stadtverwaltung freut sich, junge Leute ausbilden zu können, ihnen eine Perspektive zu bieten und sich mit ihnen als Verwaltung weiterzuentwickeln. Betreut werden die Nachwuchskräfte von Sema Ertop aus dem Personalbereich, die die Aufgabe der Ausbildungsbeauftragten wahrnimmt.

