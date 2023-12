Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg Warum modische Trends nicht immer gefallen müssen, aber durchaus etwas für die Trägerin tun können.

Sehr zum Leidwesen meines Ehemannes versuche ich mich gern an modischen Trends. Seit Jahren schon treffe ich damit eigentlich nie seinen Geschmack. Turnschuhe zum Rock oder Kleid, Stiefel mit grober Sohle, damit hat er sich irgendwann maulend abgefunden. Aber weit geschnittene Hosen in Kombination mit weit geschnittenen Pullovern, am besten beides noch aus Rippenstrick – ein wahrer Graus für meinen Gatten. „Das tut gar nichts für dich“, heißt es dann. Kann ich mit leben.

Nun habe ich seine Geschmacksnerven einmal mehr getriggert – mit beigefarbenen Stiefeln mit halbhohem Schaft und Fell und, ganz wichtig, Plateau-Sohle. Fragt man die Generation Z, ist das jetzt der heiße Scheiß. Fragt man meinen 40 Jahre alten Ehemann, sehe ich aus, als ob ich Gesundheitsschuhe aus dem Reha-Bedarf tragen würden. Sie ahnen es bereits: „Die tun gar nichts für dich.“ „Doch“, antwortete ich, „die Schuhe tun sehr wohl was für mich.“ Nämlich warme Füße.

