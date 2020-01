Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Vergabeverfahren

Am 15. Januar haben die Gevelsberger Kindertageseinrichtungen die Zusagen für die Kitaplätze ab dem 1. August verschickt.

Ab Verschickung gilt eine 14-tägige Frist, in der die Sorgeberechtigten die Möglichkeit erhalten, eine Rückmeldung beziehungsweise die Vertragsunterzeichnung in der jeweiligen Kita zu vollziehen.

Ab dem 3. Februar sollten den Einrichtungen alle Zusagen seitens der Erziehungsberechtigten vorliegen. Wenn der Kita bis zu diesem Zeitpunkt keine Rückmeldung vorliegt, werden gegebenenfalls Plätze frei. Hier beginnt das sogenannte Nachrückverfahren. Das heißt: Auch wer bislang keine Zusage erhalten hat, bekommt nun die Chance, auf einen Platz nachzurücken.

Dieses Verfahren dauert in der Regel ebenfalls nochmal 14 Tage. Sollte diese Frist verstrichen sein, besteht die Möglichkeit, sich mit dem Jugendamt (Bereich Kitaverwaltung), Katja Kothen-Krüner, in Verbindung zu setzen, um eine rechtsverbindliche Bedarfsanzeige für einen Kitaplatz ab dem 1. August zu beantragen. Am besten nutzen Eltern dazu den Weg per E-Mail an kitaogs@stadtgevelsberg.de oder im Formular auf der Homepage der Stadt Gevelsberg.

Erziehungsberechtigte, die eine Zusage erhalten haben werden gebeten, die beantragten Plätze in anderen Einrichtungen abzusagen.