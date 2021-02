Das war’s wohl mit dem Schnee in Schwelm!

Die Rodelbahn an der Ehrenberger Straße in Schwelm war in den vergangenen tagen das Ziel vieler Wintersportfreunde.

Schwelm. Wer Rodeln liebt, ist nicht nur in Winterberg gut aufgehoben. Die Ehrenberger Straße in Schwelm ist für Jung und Alt ein Geheimtipp.

Die Kreisstadt verliert ein Alleinstellungsmerkmal auf Zeit dieser Tage: Pünktlich zur Mittagszeit einsetzender Regen machte am Montag der einzigen offiziellen Rodelbahn von Schwelm den Garaus. Die letzten Tage durften Jung & Alt auf der oberen Ehrenberger Straße die Winterfreuden genießen. Die letzten Jahre musste der Rodelspaß mangels Schnee leider ausfallen. Ein Blick aufs Wetter zeigt, dass Schnee und Eis in den nächsten Tagen auf dem Rückzug sind. Die Meteorologen prognostizieren steigende Temperaturen und ab dem Wochenende frühlingshafte Temperaturen mit Sonne. Das Thermometer soll bis auf 14 Grad Celsius klettern.

Des einen Leid, des anderen Freud - die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Schwelm freuen sich sicherlich sicherlich auf die milderen Temperaturen. Der Winterdienst und die neun Beschäftigten, die mit dem Müllwagen unterwegs sind, haben in den vergangenen Tagen unter erschwerten Bedingungen gearbeitet. Lars Seibel ist seit mittlerweile 13 Jahre der Verantwortliche im Winterdienst der Stadt Schwelm. Obwohl oder gerade deshalb, weil er beruflich mit der weißen Pracht zu tun hat, zieht privat allerdings nichts auf die Piste. „Winter ist nichts meins. Ich könnte mir nicht vorstellen, auf den Brettern zu stehen. Ich hab’s mal in der Skihalle in Neuss probiert, das war’s dann. Ich gehe lieber an der Ostsee am Strand entlang.“