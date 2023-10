Das Wochenende in Schwelm: Bauernmarkt, Komödie, Konzert,

Schwelm. Am Wochenende noch nichts vor? In Schwelm gibt es gute Gelegenheiten, sich die Zeit zu vertreiben.

Was kann man an diesem Wochenende unternehmen? Wir haben für Sie wieder unsere Freizeittipps zusammengefasst, die diesmal – und das kommt selten vor – nur nach Schwelm führen.

Schwelm

Die Theaterkomödie „Frau Müller muss weg“ von Regisseur Lutz Hübner ist an diesem Wochenende im Leo Theater im Ibach-Haus zu sehen. Die Vorstellung am heutigen Donnerstag muss wegen zu geringer Zuschauerzahlen leider ausfallen. Die anderen Vorstellungen finden statt am Freitag, 20 Uhr, Samstag um 16 und 20 Uhr. Die Vorstellung am Sonntag um 11 Uhr mit Frühstück ist restlos ausverkauft. Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen, über www.leo-theater.ruhr und bei der Buchhandlung Bücher Köndgen in Schwelm, Hauptstraße 54-56.

Das nächste DOM Café 2.0 findet am Sonntag ab 15 Uhr im Gemeindehaus Linderhausen statt.

Die Reihe „Martfeld Klassik“ steht in dieser Saison unter dem Titel „Musik von anderswo“ und startet am Sonntag mit Sextetten von Glinka und Mendelssohn-Bartholdy. Im Haus Martfeld hören die Konzertbesucher zunächst ein Sextett von Michail Glinka (1804-1857), der als „Vater der russischen Musik“ bezeichnet wird, und das „Sextett D-Dur, op. 110“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Es musizieren Maki Hayashida (Klavier), Liviu Neagu-Gruber (Violine), Axel Hess (Violine und Viola), Matthias Neumann (Viola), Joel Wöpke (Violoncello) und Andrew Lee (Kontrabass).

Viele gute Sachen direkt vom Bauernhof gibt es am Sonntag von 11 bis 18 Uhr beim Herbst-Bauernmarkt auf dem Märkischen Platz. Auf die Besucher warten Fleisch, Wurst, Brot, Liköre, Honig, Gewürze, Kartoffeln, Äpfel, Marmeladen und weitere kulinarische Köstlichkeiten. Dazu gibt es Gestricktes, Genähtes, Gebasteltes, Deko für Haus und Garten – also Selbstgemachtes für Mensch und Tier. Für Kinder steht ab 13 Uhr Ponyreiten auf dem Programm – sofern das Wetter mitspielt.

