Dem Übeltäter auf der Spur

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal In einem Redaktionskühlschrank gerät das eine oder andere bisweilen in Vergessenheit. Aber nur so lange, bis die Nase Verdacht schöpft.

Im Kühlschrank unserer Redaktion finden sich manchmal Dinge, die laut aufgedrucktem Haltbarkeitsdatum ihren Zenit bereits vor langer Zeit überschritten haben. Den Vogel hatte diesen Sommer eine Teriyaki-Soße abgeschossen, der man eine Haltbarkeit bis Ende 2008 bescheinigt hatte. Konservierungsmitteln sei Dank kann man ja vieles auch noch nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit essen. Aber wer will schon ein 15 Jahre altes Sößchen verköstigen?

Nun roch es seit einigen Wochen merkwürdig aus dem Kühlschrank. Immer wieder hatte ich meinen Blick über die Lebensmittel schweifen lassen, aber nichts Verdächtiges bemerken können. Der Geruch wurde intensiver, ich akribischer bei meinen Nachforschungen. Und stieß im obersten Fach auf ein Pappschälchen mit Cocktailtomaten, die sich unter einem weißen Pelz versteckten. Darunter, fein säuberlich in eine Tüte eingewickelt, eine bereits geöffnete Packung mit Mozzarella-Kugeln. So stand es jedenfalls auf dem Deckel. Von Kugeln war nämlich keine Spur mehr. Das, was ich in den Ausguss beförderte, war giftgrüner Schleim mit weißen Schlieren und stank wirklich bestialisch.

Erbost zerbrach ich mir den Kopf darüber, welcher Kollege oder welche Kollegin der Übeltäter gewesen sein könnte. Und nachdem ich die erste verdächtigt hatte, fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Tomaten? Mozzarella? Tief in meinem Gedächtnis tauchte die Erinnerung an einen Morgen auf, an dem ich mir auf dem Weg ins Büro eben diese beiden Leckereien gekauft hatte. Wann das war? Das möchten Sie gar nicht wissen. Ich verrate nur so viel: Es war ziemlich warm und sonnig.

Beim nächsten Verdacht halte ich mich mit Nachfragen lieber zurück. Wie heißt es so schön: Im Zweifel war‘s immer der, der fragt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm