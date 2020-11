Der erste Frost: Das ist jetzt im Garten zu tun

Auch wenn der November ungewöhnlich warm war: Der erste Frost kommt bestimmt. Nicolin Wagner vom Gartencenter Mencke und Matthias Sprenger, der Geschäftsführer des Nabu im Ennepe-Ruhr-Kreis, geben Tipps, was im Garten in Sachen Pflanzenpflege und Artenschutz vor den eisigen Temperaturen noch gemacht werden kann.

Arbeitsaufwand

Ganz wichtig vorab ist: „Jetzt sollte man keinen Ordnungssinn walten lassen“, sagt Matthias Sprenger. Das sorge für ökologische Vielfalt im Garten ganz im Sinne des Artenschutzes. Von einem aufgeräumten Garten in Herbst und Winter hält Nicolin Wagner ebenfalls nichts. Auch aus optischen Gründen: „Raureif auf den Pflanzen ist schön anzusehen.“ Das Laub sollte jedoch vom Rasen gesammelt werden, sonst gibt es kahle Stellen. Ihr Tipp: Wer jetzt noch einmal Rasen mäht, holt gleichzeitig auch die Blätter vom Boden.

Pflanzenhygiene

Stauden sollten so bleiben, wie sie sind, um Vögeln und Insekten als Futterquelle zu dienen. Geschnitten werden sollte nur, wenn Pilzkrankheiten zu sehen sind. Auch Rosen seien empfänglich für Befall. Wenn die Blätter verfärbt oder fleckig sind, sollten sie abgezupft oder vom Boden gesammelt werden. So hat der Pilz keine Chance im Garten zu überwintern, um im Frühjahr wieder zuzuschlagen, erklärt Nicolin Wagner. Sommerflieder, Lavendel, Rosen sollte man erst im Frühjahr stutzen, erklärt die Frau vom Gartencenter, um sie vor Frostschäden zu schützen.

Hecken

Wer seine Hecken vor dem Winter noch in Form bringen möchte, der sollte behutsam vorgehen. Nicolin Wagner vergleicht den sogenannten Fassonschnitt mit einem Besuch beim Frisör. „Bitte nur einmal Spitzen schneiden.“ Immergrüne Hecken bieten Tieren Schutz und sehen dazu noch gut aus. Auch neue Hecken können jetzt noch gepflanzt werden. Der Nabu empfiehlt fruchttragende Hecken und Sträucher wie Weißdorn, Holunder Schneeball oder Schlehen. Der Vorteil im Herbst sei, dass die Pflanzen genügend Wasser erhalten, um ein kräftiges Wurzelwerk zu entwickeln. Im Frühjahr sei das nicht immer der Fall, zumindest die letzten Frühjahre waren zu trocken. Falls der November zu wenig Niederschlag bringt, sollte man auch jetzt noch beigießen, erklärt Nicolin Wagner. Der Grund ist: Wenn im Winter über die Blätter zu viel Wasser verdunstet und der Boden gefroren ist, könnte die Pflanze vertrocknen. „Die Pflanze sollte viel Feuchtigkeit in ihrer Substanz haben, bevor der erste Frost kommt.“ Dabei gilt, je größer die Blätter, desto mehr Feuchtigkeit gibt sie wieder ab. Matthias Sprenger rät mit Blick auf den Frost, Wassertonnen leer laufen zu lassen, damit das Eis den Behälter nicht zum Platzen bringen kann.

Nistkästen

Jetzt ist die richtige Zeit, die Nistkästen von alten Nestresten zu befreien und mit einer Seifenlösung zu reinigen, weiß Matthias Sprenger – zum Schutz vor Parasiten. Viele Vögel nutzen Nistkästen im Winter für die Nacht. Ein Tipp zur Größe: Vogelhäuser sollten nicht zu klein sein: 14 mal 14 Zentimeter und in der Höhe 25 sollten es schon sein.

Der Nabu rät, Vögel über die Wintermonate zu füttern, nicht mit einem Vogelhäuschen, sondern mit einem Futterspender. Wichtig sei, dass sich das Futter nicht mit dem Kot vermische, das mache die Tiere krank. Gefährlich seien auch Maisenknödel mit Netz, „darin können sich die Vögel verfangen“, weiß Sprenger. Ob Sonnenblumenkerne oder Fettfutter: Was gefüttert wird, sei egal.

Gräser

Verkaufsschlager sei in diesem Jahr Pampasgras gewesen, sagt Nicolin Wagner. Ihr Tipp für den Winter: Die Gräser in Kniehöhe zusammenbinden, um vor zu starker Nässe und Kälte zu schützen. Generell sollte man bei Gräsern erst im Frühjahr mit der Schere ansetzen, auch wenn sie vertrocknet sind.

Topfpflanzen

Kältempfindliche Pflanzen wie Zitronen- oder Olivenbäume sollten einen angenehmen Platz zum überwintern erhalten. Sie brauchen Licht und sollten frostfrei stehen. In einem kühlen Treppenhaus, im Keller, in einem nicht beheizten Raum: auf die Wohnzimmerfensterbank gehören mediterrane Pflanzen nicht. „Sie brauchen Jahreszeiten“, erklärt Nicolin Wagner. Noch ein Tipp: Die weichen Triebspitzen schneiden, damit es Schädlinge nicht so leicht haben.

Schutz vor Kälte bietet auch Luftpolsterfolie. Mehrfach um den Topf gewickelt bietet sie eine gute Isolierung. Vliesschläuche können zudem über die Pflanze gestülpt werden – beispielsweise über die Camelie, erklärt die Fachfrau. So werden die Knospen geschützt, die schon früh ausgebildet werden. Im Februar beginnt nämlich schon die Blüte.

Kräuter

Jetzt ist der letzte Zeitpunkt für die Kräuterernte. Pfefferminze, Zitronenmelisse, Thymian: Abschneiden, zu einem Strauß binden und kopfüber aufhängen und trocknen lassen. Das eigne sich gut für Tee. Nicolin Wagner hat noch einen Tipp: Frische Kräuter mit Wasser zu einem Eiswürfel einfrieren. So gibt es frischen Kräutergeschmack auch im Winter.

Blumenzwiebeln

Wer noch Blumenzwiebeln übrig hat, jetzt ist noch Zeit, diese im Boden zu versenken. Noch sei die Erde warm. Aber nicht mehr lange.