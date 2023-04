„Der Graslutscher“ tritt in Ennepetal auf

Ennepetal. Jan Hegenberg, online besser bekannt als der „Graslutscher“ polarisiert mit seinen Texten. Er spricht nun in Ennepetal zum Thema Energiewende.

Unterhaltsam und dabei faktenbasiert präsentiert Jan Hegenberg auf Einladung von Bündnis 90/Die Grünen das Thema Energiewende in Ennepetal. Die Veranstaltung findet am Montag, 15. Mai, 19 Uhr im Haus Ennepetal statt.

Wie wird die Welt im Jahr 2040 in Bezug auf fossile Brennstoffe, Mobilität und Ernährung aussehen? Und wie können wir die Energie- und Klimawende möglichst schnell praktisch umsetzen? Diese zwei Fragen haben nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg noch einmal stark an Dringlichkeit gewonnen. Aber bei klimapolitischen Themen greifen in Politik und Medien gleichermaßen oftmals Mutlosigkeit, Lethargie und vor allem auch Humorlosigkeit um sich.

Jan Hegenberg, besser bekannt unter seinem Twitter-Pseudonym „Der Graslutscher“, setzt dem einen faktenbasierten Optimismus entgegen: In seinem Buch „Weltuntergang fällt aus“ erklärt er, wie die Menschen die Energiewende angehen können, welche anderen Möglichkeiten der regenerativen Stromerzeugung es neben Wind- und Solarkraft gibt und wie man Energie effizient speichern kann.

Und das Wichtigste: Er macht das immerzu auf Augenhöhe und verliert dabei nie seinen Humor. Das gilt erst recht bei Fehlinformationen und Fake News, die beim Thema Klimawende um sich greifen. Jan Hegenberg seziert solche Thesen in seinem Buch genussvoll und unterhaltsam. So auch den wirkmächtigen Irrglauben, dass die Menschheit in Zukunft immer mehr Rohstoffe benötigen wird – das Gegenteil ist der Fall. Das Buch weist sämtliche Weltuntergangsszenarien in Sachen Klimawandel in die Schranken.

Die Veranstaltung ist für Gäste kostenfrei.

