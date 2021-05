Der nächste neue Chef im Finanzamt Schwelm

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Und wieder ein neuer Leiter im Finanzamt Schwelm. Nachdem nun drei Jahre lang Dr. Martin Janke den Hut auf hatte, übernimmt Markus Rusteberg.

Neuer Chef des Finanzamts Schwelm ist Markus Rusteberg. Der 49-jährige Jurist hat zum 1. Mai die Nachfolge von Dr. Martin Janke angetreten, der das Finanzamt fast drei Jahre leitete und Anfang März als Dienststellenleiter zum Finanzamt Düsseldorf-Mitte wechselte. Rusteberg leitet damit die Finazbehörde, die für die Städte Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal und Breckerfeld mit insgesamt etwa 98.000 Einwohnern zuständig ist.

Knapp drei Wochen nach seinem Dienstantritt begrüßte nun Werner Brommund, Oberfinanzpräsident der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Rusteberg an seiner neuen Wirkungsstätte. „Markus Rusteberg zeichnet seine besonnene Art aus. Er behält in schwierigen Situationen einen ruhigen Kopf und stellt sich den Herausforderungen“, charakterisiert Brommund Markus Rusteberg.

Zahlreiche Stationen in NRW

Markus Rusteberg begann seine Laufbahn 2001 beim Finanzamt Olpe. Es folgten Stationen in den Finanzämtern Siegen und Dortmund-West. Über Stellen in Gelsenkirchen-Nord und Gelsenkirchen-Süd sowie beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Bochum leitet er die Ämter in Bottrop und zuletzt Duisburg-Hamborn.

In Schwelm – eines von 129 Finanzämtern in NRW – übernimmt Markus Rusteberg die Verantwortung für 110 Beschäftigte und 19 Auszubildende. Im Dienstgebäude am Bahnhofsplatz 6 in Schwelm arbeiten 76 Prozent Beamte, 24 Prozent Regierungsbeschäftigte, davon 44 Teilzeitbeschäftigte,

Zu Jahresbeginn waren 8856 Unternehmen im Finanzamtsbezirk ansässig; davon 244 Großbetriebe, 968 Mittelbetriebe, 1.272 Kleinbetriebe und 6.372 Kleinstbetriebe.

