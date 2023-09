Der Schwelmer Song-Contest ist wieder zurück. Und wie!

Schwelm. Während Corona war nur ein Web-Contest möglich. Nun geht die Post wieder auf der Bühne vor Publikum ab. Der Schwelmer Song-Contest ist zurück.

Der 14. Schwelmer Song Contest musste nur wenige Tage zuvor von den Veranstaltern abgesagt werden. Die Corona-Pandemie hatte den feierlustigen Sängerinnen und Sängern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schlussendlich wurde die Veranstaltung als „Web-Contest“ im Internet nachgeholt.

Mit der „Song-Contest-Warm-up-Party“ meldet sich die Veranstaltung nun aus dem pandemiebedingten Dornröschen-Schlaf zurück. Treffpunkt ist am Samstag, 16. September, ab 19 Uhr das Jugendzentrum Schwelm.

Ab 20 Uhr wird eine Mix-Show geboten, in der sich Stars und Sternchen der vergangenen 14 Wettbewerbe musikalisch die Klinke in die Hand geben. Außerdem soll in diesem Rahmen die Siegerehrung des „Web-Contests“ nachgeholt werden, bevor es dann „Karaoke für alle“ gibt, wo man allein oder mit Unterstützung der „Contest-Gesangsprominenz“ ein Lied seiner Wahl anstimmen kann.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Karten zum Preis von 12 Euro gibt es noch im Vorverkauf bei der Grünen Meile (Kirchstraße 7), bei Getränke Raidt (Berliner Straße 56), und im Jugendzentrum Schwelm (Märkische Straße 16). An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Wer noch Eintrittskarten für den 2020 ausgefallenen Contest hat: Auch diese behalten ihre Gültigkeit. Der nächste reguläre Wettbewerb findet dann wieder im März 2024 statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm