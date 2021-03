Der Übergang ins Schwelmer Nichts

Schwelm. Schwelm hat einen Fußgängerüberweg, der vor einem Bauzaun endet.

Wer die Fußgängerregelung am oberen Neumarkt sieht, dem kommt Schilda in den Sinn. Der für Passanten mit viel Aufwand eingerichtete gelbe Zebrastreifen endet vor einem Bauzaun – quasi im Nichts. Eigentlich sollte die Querungshilfe Fußgängern das sichere Überqueren der Fahrbahn und das gefahrlose Passieren der Baustelle für das neue Rathaus ermöglichen, das gerade auf dem ehemaligen Gelände der Brauerei gebaut wird. Doch nach der vorzeitig abgebrochenen Baumfällaktion wurde der Bauzaun so verschoben, dass die Fußgänger über den Zebrastreifen direkt vor das Hindernis in eine Sackgasse geführt werden. Die Bilanz: Zwei Bäume vorerst gerettet, aber Fußgänger allein gelassen.