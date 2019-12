Deshalb braucht Schwelm dringend eine neue Feuerwache

Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner jüngsten Sitzung auch den Brandschutzbedarfsplan auf den Weg gebracht. Dieser beschreibt unter anderem den Zustand der drei Feuerwehrstandorte in der Stadt. Bei der Vorstellung des Entwurfs hatte der Brandschutzsachverständige Dipl.-Ing. Jochen Siepe empfohlen, sowohl die Wache an der August-Bendler-Straße, als auch das Gerätehaus in Linderhausen durch Neubauten zu ersetzen (wir berichteten). Die Verwaltung will diese Vorhaben im kommenden Jahr prüfen und hat dafür auch Mittel im Haushalt vorgesehen.

Infobox Fahrzeuge und Personal Der Brandschutzbedarfsplan beleuchtet nicht nur den Zustand der drei Feuerwehrstandorte in der Stadt Schwelm. Auch die personelle Besetzung der Wehr und die Ausstattung der Fahrzeugflotte spielen eine Rolle. Beispielsweise empfiehlt der Bedarfsplan, die Besetzung im hauptamtlichen Bereich zu erhöhen. Im ehrenamtlichen Bereich wird die Fortführung der Jugendfeuerwehrarbeit als wichtiger Faktor zur Kompensation altersbedingter Austritte ausgemacht. Bezüglich der Fahrzeuge heißt es: „Im Wesentlichen wird das Fahrzeugkonzept fortgesetzt.“ Perspektivisch müssten allerdings sieben Fahrzeuge altersbedingt ersetzt werden.

„Es ist nennenswerter Handlungsbedarf gegeben“, liest es sich kurz und knapp im Entwurf des Brandschutzbedarfsplans. Die Rede ist von der Feuer- und Rettungswache an der August-Bendler-Straße. So seien Stellplatzgröße und Abstände in den Hallen für heutige Fahrzeuge unzureichend. Auch fehle die Schwarz-Weiß-Trennung. Dazu gebe erste bauliche Schäden, unzureichende Sanitäreinrichtungen und mangelnde Lagermöglichkeiten. Die Stadt Schwelm hat „Am Ochsenkamp“ bereits ein Grundstück erworben. Hier könnte ein möglicher Neubau der Wache entstehen. Als nächster Schritt steht laut Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock nun die Schaffung von Planungsrecht im kommenden Jahr an. Außerdem solle ein Planer beauftragt werden, um zu gucken, wie die neue Wache aussehen könne. Der neue Standort befindet sich rund 750 Meter Luftlinie vom alten entfernt. „Dadurch ist weiterhin eine gute Gebietsabdeckung gegeben“, schreibt der Sachverständige Siepe im Bedarfsplan. Er empfiehlt aber im nahen Umfeld der neuen Wache finanziell unterstützten Wohnraum für ehrenamtliche Kräfte anzubieten, weil sie dezentraler liege. Einen Beschluss zum Neubau der Wache gebe es noch nicht, betont Ralf Schweinsberg, Erster Beigeordneter der Stadt Schwelm.

Arbeitsschutz und bauliche Aspekte

Für das Feuerwehrgerätehaus Winterberg sieht der Brandschutzbedarfsplan keinen zwingenden Neubau vor. Foto: Bernd Richter / WP

Wie berichtet ist im Brandschutzbedarfsplan auch von einem möglichen Neubau des Gerätehauses Linderhausen die Rede. Hier führt der Gutachter „relevante Mängel der Bausubstanz“ an. Er spricht von Feuchtigkeit und Schimmel. Zudem sei der Ausfahrtbereich problematisch. Wegen einer engen Kurve bestehe bestehe die Notwendigkeit des Rangierens. Darüber hinaus gebe es nur vier Alarmparkplätze. Die Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung seien eingeschränkt. „Eine Maßnahmenumsetzung am bestehenden Standort scheint schwer umsetzbar beziehungsweise nicht wirtschaftlich zu sein“, hatte Jochen Siepe vor Politik und Verwaltung ausgeführt. Dass die ehemalige Turnhalle der Grundschule Linderhausen zum Feuerwehrgerätehaus umgebaut worden ist, ist acht Jahre her.

Das Feuerwehrgerätehaus Winterberg lässt sich nach Meinung des Brandschutzsachverständigen noch ertüchtigen. Die räumlichen Einschränkungen in der Fahrzeughalle seien hier relativ gering. Wegen Dieselemissionen müsse eine Abgasabsauganlage nachgerüstet werden, das sei bereits in Planung. Die Umkleidebereiche sollten vergrößert werden. Des Weiteren schlägt Siepe eine Modernisierung der sanitären Anlagen sowie weitere Alarmparkplätze im Außenbereich vor.

Das Feuerwehrgerätehaus in Linderhausen: Hier gilt es zu prüfen, ob ein Neubau sinnvoll ist. Foto: Bernd Richter / WP

Die Verwaltung hat eine Million Euro an Planungsmitteln im Haushalt 2020 für alle drei Feuerwehrstandorte vorgesehen. „Wir müssen uns Winterberg und Linderhausen angucken“, sagt Ralf Schweinsberg. Zum einen müsse man sehen, was unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes erforderlich sei. Außerdem seien die baulichen Aspekte zu berücksichtigen. „Das muss man zusammenführen und schauen, ob es Sinn macht, die beiden Standorte zu ertüchtigen“, erklärt Schweinsberg weiter. Entscheidend seien die Kosten- und die Nutzenfrage.

Synergien durch Nähe

Ein möglicher Umzug des Standorts Linderhausen stehe weiter im Raum. Bezüglich der Hauptwache und mit Blick auf die politische Diskussion sagte Schweinsberg: „Wir werden uns in erster Linie schon mit dem Standort Ochsenkamp befassen.“ Einen Vorteil dieses Standorts sieht der Beigeordnete in der räumlichen Nähe zu Technischem Hilfswerk (THW) und Deutschem Rotem Kreuz (DRK). Dort könnten Synergien genutzt werden. „Ein solches Standortkonzept sehe ich als sehr reizvoll an“, so Schweinsberg.