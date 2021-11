Desirée Jacobi neue Ehrenamtsbeauftragte in Ennepetal

Ennepetal. Die Stadt Ennepetal hat eine neue Ehrenamts- und Seniorenbeauftragte: Desirée Jacobi hat im Rathaus ihren Dienst aufgenommen.

Vor gut 14 Tagen hat die neue Ehrenamts- und Seniorenbeauftragte der Stadt Ennepetal ihren Dienst aufgenommen.

Die 37 Jahre alte Mutter einer zweijährigen Tochter ist gelernte Journalistin. Ihr Volontariat hat sie bei der Westfalenpost abgeleistet, bei der sie zuvor lange Zeit als freie Mitarbeiterin tätig war und seither mit der Region eng verbunden ist.

Zuletzt war sie zehn Jahre bei der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer als Redakteurin und Leiterin der Stabsstelle „Wirtschaft macht Schule“, tätig. Dabei hat sie viele Projekte an Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises initiiert und durchgeführt. Nach ihrer Elternzeit hat sie nun die Aufgabe der Ehrenamts- und Seniorenbeauftragten bei der Stadt Ennepetal übernommen.

Dafür ist sie wie geschaffen. Sie kennt das Vereinsleben in- und auswendig, sie ist quasi in das Gevelsberger Kirmesgeschehen hineingeboren, ihre ganze Familie ist bis heute im Kirmesvereinsleben aktiv.„Ich freue mich darauf, das Thema Ehrenamt weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen und zu stärken sowie auf die Zusammenarbeit und das Netzwerken mit den verschiedensten Akteuren. Als Seniorenbeauftragte möchte ich dazu beitragen, das Leben der Seniorinnen und Senioren in Ennepetal weiter aktiv und attraktiv zu gestalten. Zudem kann ich meine beiden Arbeitsfelder gut kombinieren, zum Beispiel durch die Ehrenamtsbörse. Hierüber wurden vor allem in der Coronazeit viele Nachbarschaftshelfer für Seniorinnen und Senioren vermittelt,“macht Desirée Jacobi deutlich. Und – mit einem Augenzwinkern: „Ich hoffe, dass mich die Ennepetaler akzeptieren, obwohl ich gebürtig ein Kind der Gevelsberger Kirmes bin.“

Neue Ehrenamtskarte jetzt beantragen

Bis Mitte Januar 2022 haben Ehrenamtliche in Ennepetal ab sofort Zeit, ihre neue Ehrenamtskarte zu beantragen. Auch Folgeanträge für Karten, die im kommenden Jahr ihre Gültigkeit verlieren, können ab sofort bei Desirée Jacobi eingereicht werden. „Ich hoffe, dass wir im Februar 2022 wieder eine Vergabefeier machen können, auf der wir dann die Karten an die Ehrenamtlichen überreichen. Auf diesem Weg möchten wir den aufrichtigen Dank der Stadt Ennepetal für die geleistete Arbeit aussprechen“, so Bürgermeisterin Imke Heymann.

Voraussetzungen für den Erhalt der Karte sind eine gemeinwohlorientierte Tätigkeit von mindestens fünf Stunden pro Wochen oder 250 Stunden im Jahr ohne Aufwandsentschädigung

Die entsprechenden Anträge sowie ein Onlineformular sind im Bürgerservice auf der Internetseite der Stadt Ennepetal unter dem Stichwort Ehrenamtsbeauftragte zu finden oder sind an der Rathausinfo und im Bürgerbüro erhältlich.

