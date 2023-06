Diamantpaar verrät Glücks-Rezept: „Das schweißt zusammen“

Helga und Horst Raffel feiern ihre Diamanthochzeit. Geheiratet wurde in Hagen, schon lange leben sie in Ennepetal.

Ennepetal. Vor 60 Jahren haben sie geheiratet. Helga und Horst Raffel aus Ennepetal verraten ihr Glücks-Rezept für eine lange Ehe.

„Wir haben viele Reisen, oft an den Bodensee, unternommen, schöne Urlaube verbracht. Das schweißt zusammen“, betont Helga Raffel, die mit ihrem Ehemann Horst am 28. Juni in Ennepetal Diamanthochzeit beging.

Helga Raffel (83) stammt aus Ostpreußen, Horst Raffel (85) aus Schlesien.

Kennengelernt haben sich die jungen Leute in Hagen bei Bekannten. Da habe es sofort zwischen beiden gefunkt. „Sie hatte so ein nettes Lächeln“, erinnert sich der Diamantbräutigam. „Mir gefiel schon damals, dass er groß ist und ein liebes Wesen hat“, sagt Ehefrau Helga.

Geheiratet wurde in Hagen – und in Bülbringen, wo sie am Plessenweg ein hübsches Eigenheim mit großem Garten besitzen, wohnen sie seit 1977.

Helga Raffel ist gelernte Einzelhandelskauffrau, der Ehemann hat den Beruf des Malers und Lackierers erlernt und lange Jahre in Altenvoerde gearbeitet.

Das Diamantpaar hat zwei Kinder und drei Enkel. Helga Raffel liebt die Gartenarbeit, es gedeihen unzählige schöne Pflanzen in ihrem „Garten-Paradies“.

Der Ehrentag werde im Familienkreis zu einem späteren Zeitpunkt nachgefeiert.

