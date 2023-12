Die Christrose – beliebt und dekorativ

Die Dosis macht das Gift: Die Stängel der Christrose sind zwar giftig, aber nur in größeren Mengen. Vor allen in der Weihnachtszeit ist die Pflanze, die auch im Winter blüht, sehr beliebt.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Wo der Winterblüher herkommt und was es bei der Pflege zu beachten gibt, verrät Britta Kunz, Leiterin der Biostation Ennepe-Ruhr.

Es gibt nicht besonders viele Pflanzen, die in unseren Breiten im Winter blühen. Die Christrose erhielt ihren Namen, weil sie es manchmal sogar schon zur Weihnachtszeit schafft, ihre weißen oder rosa Blüten zu entfalten. Durch Züchtungen wird schon seit Jahrhunderten versucht, ihren Blühzeitpunkt möglichst nahe und zuverlässig an Weihnachten zu legen. Mancher kennt die Christrose vielleicht auch unter den Namen Christblume, Weihnachtsrose oder Schneerose. Wobei das mit dem Schnee um Weihnachten herum bei uns zumindest wohl nicht mehr so häufig vorkommen wird. Vermutlich wegen des ungewöhnlichen Zeitpunkts der Blüte wurden der Pflanze früher vielerlei Fähigkeiten zugeschrieben. So sollte sie die Pest und böse Geister vertreiben können. Auch als Orakel wurde sie herangezogen: Wenn sie zur Weihnachtszeit blühte, wies das angeblich auf ein fruchtbares kommendes Jahr hin. Interessanterweise blüht die Christrose aber in den Alpen, wo sie ursprünglich beheimatet ist, nicht Ende Dezember, sondern erst später, zwischen Februar und April.

Eigentlich sollte man meinen, dass eine Pflanzen-Art, die aus den Alpen kommt, ziemlich frosthart sein sollte. Das ist aber nur bedingt so. Eisige Temperaturen übersteht die Pflanze am besten unter einer schützenden Schneedecke. Fehlt der Schnee, können die Blütenstiele erschlaffen und liegen dann flach auf dem Boden auf. Ist der Frost nur von kurzer Dauer, erholen sie sich meist wieder. Andernfalls erfrieren die Blüten, wobei der Rest der Pflanze in der Regel keine großen Schäden davonträgt. Bei uns kommt die Christrose natürlicherweise nicht vor, sie wird aber gerne in Gärten angepflanzt.

Unterschiedliche Blütezeiten

Wenn Sie eine Christrose in Ihrem Garten pflanzen möchten, geben Sie ihr einen Standort im Halbschatten, am besten auf humosem, nicht saurem Boden. Kreuzungen mit mediterranen Arten sind weniger winterhart. Achten Sie beim Kauf auch auf die angegebene Blütezeit, die sich bei den einzelnen Züchtungen sehr unterscheiden kann, allerdings immer auch von der Witterung abhängig ist. Hummeln, die schon früh im Jahr unterwegs sind, freuen sich über die frühblühende Nahrungsquelle. Der energiereiche Nektar, auf den die Hummeln aus sind, ist bei der Christrose zwischen den gelblichen Staubblättern und den weißen Blütenblättern in kleinen, grünen, schlauchförmigen Nektarblättern versteckt.

In einer Win-win-Situation bekommt die Hummel Nahrung und bestäubt dabei die Pflanze, die dann Früchte und Samen zur Vermehrung ausbilden kann. Dabei wird es richtig spannend. Interessanterweise wechseln die Blütenblätter der Christrose nämlich während der Zeit der Fruchtreife die Farbe von Weiß oder Rosa zu Grün. Denn dann werden damit nicht mehr Bestäuber angelockt, sondern die Blütenblätter werden zur Fotosynthese genutzt, so wie die anderen grünen Blättern auch. Sind die Früchte reif, öffnen sie sich und entlassen kleine schwarze Samen. Die Samen sind zur Hälfte mit einem weißen, ölhaltigen Anhängsel überzogen, das Ameisen anzieht. Die Ameisen tragen die Samen in ihre Nester, fressen dort die Ölkörper ab und „entsorgen“ die Samen, im für die Pflanze besten Fall, außerhalb des Nestes. So werden die Samen von den Ameisen ausgebreitet und je nach Standort können daraus dann neue Pflanzen wachsen. Auch starker Wind, Wasser und unbeabsichtigtes Verschleppen durch Tierpfoten oder Schuhe kann dafür sorgen, dass wir auch hier manchmal außerhalb von Gärten auf sogenannte „Gartenflüchtlinge“ der Christrose stoßen.

Die Dosis macht das Gift

Für die meisten anderen Tiere – außer Ameisen – und für uns Menschen ist die Christrose übrigens giftig. Trotzdem wurde früher aus ihren unterirdisch wachsenden, schwarzen Teilen der Stängel Nießpulver und Schnupftabak hergestellt. Das dürfte in vielen Fällen zu heftigen Blutungen bis hin zum Tod geführt haben. Aus dieser mittlerweile verbotenen Verwendung leitet sich der wissenschaftliche Name der Christrose – Helleborus niger (schwarze Nieswurz) – ab. Aber wie so oft macht die Dosis das Gift, und so wurde auch die Christrose schon früh in Klostergärten als Heilpflanze kultiviert und eingesetzt. Heutzutage sollte man sich einfach nur an ihrer Blüte zur Weihnachtszeit erfreuen.

Ich wünsche Ihnen entspannte und friedvolle Feiertage.

Ihre Britta Kunz

