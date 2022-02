Die Ennepetalerin Emmi Kettler mit 97 Jahren gestorben

Ennepetal. Die Ennepetalerin Emmi Kettler engagierte sich 70 Jahre in der TG Voerde. Jetzt ist sie im Alter von 97 Jahren verstorben.

Wenn Emmi Kettler (geb. Ellinghaus) noch im hohen Alter an Versammlungen der Turngemeinde Voerde teilnahm, dann gab es für sie herzlichen Beifall. Die Mitglieder wussten, was Emmi Kettler für die Turngemeinde bedeutete.

Die große Dame des Turnsports mit all seinen Facetten, die langjährige zertifizierte Übungsleiterin und Gymnastikfachfrau und engagierte Sportfunktionärin starb im Alter von 97 Jahren. Fast 70 Jahre war sie in der TG Voerde engagiert. In Hagen zählte sie zunächst zum Sportverein „Eintracht”. Durch ihren späteren Ehemann Werner Kettler kam sie 1952 zur Turngemeinde Voerde, und übernahm dort recht schnell die Leitung der Frauengruppe. Ganze Generationen von Frauen brachte sie in Bewegung. Sie reiste durch ganz Westfalen, besuchte Turnvereine und bildete Gymnastikübungsleiter(innen) aus. Bis vor zwei Jahren war sie auch in Voerde noch auf dem Turnboden zu finden, in ihrer Montagsgruppe, die sie vor Jahrzehnten selbst gründete und die heute von Andrea Schilken geleitet wird und den Namen „Fit bis 100“ trägt.

Zahlreiche Auszeichnungen

Emmi Kettler, die gerne mal zur Gitarre griff und musizierte, war auch im Märkischen Turngau und im Deutschen Turnerbund tätig. Ihr Organisationstalent war gefragt. Sie war von 1969 bis 1991 zweite Vorsitzende des Karl-Drewer-Turnerhilfswerkes.

In der Turngemeinde war sie immer zur Stelle. Emmi Kettler erhielt in ihrem sportlichen Leben hohe Auszeichnungen. Im Jahr 1990 wurde sie in der Turngemeinde zum Ehrenmitglied ernannt. Den Gauehrenbrief mit Nadel bekam sie in Bronze und in Silber, der Westdeutsche Turnerbund zeichnete sie mit der Ehrenplakette aus. Als Übungsleiterin war sie auch einige Zeit im damaligen Turnverein Gevelsberg tätig. Emmi Kettler nahm an zahlreichen Deutschen Turnfesten teil und kam immer mit Medaillen nach Hause. In Voerde ging sie auch gerne zum Plattdeutschen Stammtisch des Heimatvereins.

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt.