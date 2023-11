Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen in Kürze

Kulinarische Verlockungen an einem Weihnachtsmarkt-Stand. In der Vorweihnachtszeit darf und muss gesündigt werden: Lebkuchen, Marzipan, Pfeffernüsse und viele andere Leckereien versüßen den Advent.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Advent, Advent: Welche Weihnachtsmärkte im EN-Kreis und Umgebung stattfinden, erfahren Sie hier

Advent, Advent: Es ist wieder soweit. In wenigen Tagen eröffnen die Weihnachtsmärkte in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal und in unserer Umgebung.. Wo und wann findet welche Veranstaltungen statt? Hier ein Überblick und alle wichtigen Informationen:

Schwelm

- Weihnachtsmarkt Schwelm: 14. bis 17. Dezember, Altmarkt. Gut 25 liebevoll dekorierte Weihnachtshütten, gefüllt mit breitem Angebot von Geschenkideen bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Dazu gibt es auf der Weihnachtsmarktbühne ein abwechslungsreiches Programm.

Öffnungszeiten: Donnerstag 17 bis 20 Uhr, Freitag/Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Parken: In der Schwelmer Innenstadt gibt es 1200 öffentliche Parkplätze. Sie befinden sich entweder in gebührenpflichtigen Parkhäusern oder auf Plätzen mit Parkscheibenregelung. Gebührenpflichtige Parkhäuser: Gerichtsstraße (erreichbar über die Bahnhofstraße); Schwelm-Center (Bahnhofstraße); Mühlenteich (über Untermauer- und Obermauerstraße); Kreishaus (Haupt-/Lessingstraße, 2 Stunden kostenfrei mit Parkscheibe).

Auf dem Schwelmer Weihnachtsmarkt gibt es auch Kunsthandwerk, Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Lesen Sie auch:

Wärmepumpe im 50er-Jahre-Haus: Das sagt der Energieberater

Neue Eigentumswohnungen in Gevelsberg gehen in den Verkauf

„Angstraum Milspe“: Security-Einsatz macht sich bezahlt

Personalmangel schlägt zu: Metzger muss Geschäftszeit kürzen

Ennepetal

- Weihnachtshof der Dorfgemeinschaft „Freistaat Oberbauer“: Samstag, 2. Dezember, ab 12 Uhr, Dorfplatz Oberbauer (ehemaliger Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule), Siegerlandstraße 12. Gemütlicher Weihnachtshof mit anschließender Weihnachtsparty um 20 Uhr in der Pausenhalle.

- Adventszauber des Vereins „Voerderleben“: Samstag und Sonntag, 9./10. Dezember, rund um die evangelische Johanneskirche in Ennepetal-Voerde.

Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr.

Adventszauber rund um die evangelische Johanneskirche in Voerde. Es gibt Buden mit Kunsthandwerk, Speisen und Getränken sowie ein musikalisches Programm. Foto: Hartmut Breyer / WP

- Kreativ-Weihnachtsmarkt des Förderkreises Industriekultur: Samstag und Sonntag, 16./17. Dezember, Industrie-Museum Ennepetal, Neustraße 41-53.

Öffnungszeiten: Samstag 13 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr.

- Adventsmarkt in Ennepetal-Rüggeberg: Samstag und Sonntag, 2./3. Dezember, auf dem Kirchplatz und im Gemeindehaus, Rüggeberger Straße 245. Der Markt wird wie jedes Jahr am Samstag um 14 Uhr vom Posaunenchor eröffnet, am Sonntag wird der Good News Chor um 16 Uhr ein Konzert in der Kirche spielen. Die Besucher werden an diesem Wochenende von den Rüggeberger Vereinen (Rot-Weiß Rüggeberg, TV Rüggeberg, Förderverein Evangelische Kirchengemeinde Rüggeberg, CVJM Rüggeberg), den umliegenden Kindergärten (Rüggeberg und Oberlinhaus) und der Rüggeberger Grundschule, sowie von weiteren lokalen Aussteller erwartet. Neben einer sehr vielfältigen Auswahl an Speisen und Getränken, werden Handarbeiten, Dekoartikel, Kinderbekleidung, Bücher und potenzielle Weihnachtsgeschenke angeboten. Der TV Rüggeberg ist in diesem Jahr erstmalig beim Adventmarkt mit dabei und erweitert das Angebot der vegetarischen Speisen auf dem Adventsmarkt. Außerdem wird Bücher Bochhammer aus Altenvoerde am Büchertisch vertreten sein wird.

Als Kinderprogramm wird es am späten Samstagnachmittag Stockbrot am Lagerfeuer geben, es gibt auch Möglichkeit sich schminken zu lassen, und außerdem können die Kinder an beiden Tagen ihren eigenen Hammer schmieden. Das Kirch-Café wird natürlich auch geöffnet sein.

Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 19 Uhr (Glühweinstand bis 21 Uhr), Sonntag 11 bis 19 Uhr.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Gevelsberg

- 35. Silscheder Weihnachtsmarkt: 2./3. Dezember, Silscheder Bürgerplatz in Gevelsberg. Der Weihnachtsmarkt ist bekannt für seine vielfältige Auswahl an Handwerkswaren, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien. Insgesamt haben sich 50 Aussteller angemeldet, die ihre Stände auf dem Außengelände und im Schützenheim betreiben (ca. 200 Meter Standfrontfläche). Weiterhin wird im Vereinsheim von FC Schwarz-Weiß Silschede wieder ein Café betrieben. Am Samstag wird der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr im Beisein des Schirmherren, Bürgermeister Claus Jacobi, von dem gemeinsamen Chor der Grundschule und des AWO-Familienzentrums eröffnet. Anschließend bieten Grundschule, Familienzentrum und die Kita Asbeck Bastelaktionen für die Kinder an. Der Voltigier- und Reiterverein Im Sunderholze wird Ponyreiten anbieten. An beiden Tagen wird die Firma Hüpffloh für die Kinder einen Dschungel-Parcours und eine Riesen-Rollenrutsche bereitstellen.

Öffnungszeiten: Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Silscheder Bürgerplatz ist immer gut besorgt. Foto: Privat

- Mondscheinbummel Gevelsberg: Am Freitag vor dem 1. Advent, also am 1. Dezember, laden die Geschäfte der Innenstadt wieder zum langen Einkaufserlebnis bis 22 Uhr ein. Ab 18 Uhr riecht es an vielen Stellen in der Stadt nach Glühwein und leckeren Speisen und kleinen Verkostungen. Die Mittelstraße schmückt zudem ein langer Lichterpfad. Veranstalter ist Pro City Gevelsberg.

Beim Mondscheinbummel in Gevelsberg schmückt traditionell ein langer Lichterpfad die Mittelstraße. Foto: Bastian Haumann / WP

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Hagen

- 55. Hagener Weihnachtsmarkt: 23. November bis 30. Dezember, Elberfelder Straße/Volkspark, 58095 Hagen. In diesem Jahr können die Besucher mehr als sechs Wochen die Angebote der Schaustellerinnen und Schausteller genießen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm in der Konzertmuschel im Volkspark.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 11 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20.30 Uhr. Bei entsprechender Nachfrage haben die Ausschänke und Imbisse an den Wochenenden bis 22 Uhr geöffnet. Achtung: Am Totensonntag, 26. November, ist der Weihnachtsmarkt lediglich zwischen 18 und 22 Uhr geöffnet. An den drei Weihnachtstagen (24. bis 26. Dezember) bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Parken: Contipark-Parkhaus, Körnerstraße 31 (rund um die Uhr geöffnet/2 Euro je angefangene Stunde); Q-Park Rathaus-Galerie, Potthofstraße 17 (bis 60 Minuten 1,50 Euro, zweite Stunde 2,20 Euro, jede weitere angefangene Stunde 2,50 Euro); Q-Park Volme-Galerie, Holzmüllerstraße (2,20 je angefangene Stunde ); Q-Park Theater-Karree, Neumarktstraße/Elberfelder Straße (2,20 Euro je angefangene Stunde)

ÖPNV: Buslinie 542 (ab Gevelsberg), Buslinie 511, 512, 529 und 550 (ab Ennepetal-Voerde)

Eindrücke vom Hagener Weihnachtsmarkt. Hier das Riesenrad auf dem Friedrich-Ebert-Platz Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

- Romantischer Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen: 1. bis 3. Dezember; Mäckingerbach 1, 58091 Hagen. In den illuminierten Fachwerkhäusern und geschmückten Hütten zeigen mehr als 85 handverlesene Aussteller Anspruchsvolles und Dekoratives aus Papier, Wolle, Stoff, Holz, Glas und Metall. Als Markt der leisen Töne gibt es nur Live-Musik von Chören und Orchestern, Alphörnern sowie weihnachtlichen Jazz und Pop. Jeden Nachmittag besucht St. Nikolaus den Weihnachtsmarkt.

Eintritt: 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Öffnungszeiten: Freitag, 1. Dezember, 14 bis 21 Uhr; Samstag, 2. Dezember, 11 bis 21 Uhr; Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 21 Uhr.

Parken: Parkplätze sind nur stark begrenzt verfügbar. Es wird daher dringend empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel und die eingesetzten Sonderbusse (wir veröffentlichen den Fahrplan, sobald er vorliegt) zu nutzen. ÖPNV: Buslinie 512, Haltestelle „Freilichtmuseum“. Mit dem VRR-Kombiticket können Besucher kostenlos zum Museum fahren. Das Ticket zu 6 Euro gilt als Eintritts- und Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt in allen VRR-Verkehrsmitteln (2. Klasse) in Hagen und allen Fahrzielen, die von Hagen aus mit dem Bartarif der Preisstufe B zu erreichen sind.

Pendelbusse: Am Samstag und Sonntag fahren von folgenden Punkten in Hagen kostenlose Pendelbusse: Westfalenbad (Parkhaus kostenpflichtig), Otto-Ackermann-Platz (Höing), WBH-Parkplatz (gegenüber Eilper Straße 132-136), Pendelbus oder Buslinie 512 ab Haltestelle Elisabethstraße.

Der romantische Weihnachtsmarkt im Hagener Freilichtmuseum besticht vor allem mit gemütlicher und besinnlicher Atmosphäre. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

- Weihnachtsmarkt auf Schloss Werdringen: 16./17. Dezember, Werdringen 1, 58089 Hagen-Vorhalle. Kunstgewerbe-Vielfalt und Wasserschloss-Romantik – an über 30 Ständen im Hof und im festlichen Schloss. Spätestens wenn Weihnachtslieder den Schlosshof erfüllen, kann sich keiner mehr der besonderen Atmosphäre entziehen. Am gemütlichen Lagerfeuer dampfen Apfelpunsch und Met, deftige Speisen und süße Naschereien fehlen ebenso wenig, wie die mittelalterlich gewandete Ritterschaft der Wolfskuhle.

Eintritt: frei

Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 19.30 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Parken: nur sehr begrenzte Anzahl an Parkplätzen in der Schloss-Umgebung, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

ÖPNV: VRR-Linie 516, Haltestelle „Wasserschloss Werdringen“.

Im und rum um das Wasserschloss Werdringen in Hagen-Vorhalle warten am 3. Adventswochenende Stände mit Kunsthandwerk und kulinarischen Genüssen. Am Lagerfeuer der Ritterschaft Wolfskuhle kann Met getrunken werden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Breckerfeld

- Weihnachtsmarkt Breckerfeld: 8. bis 10. Dezember; rund um die evangelische Jakobuskirche, Schulstraße, 58339 Breckerfeld. Rund 40 Stände von Breckerfelder Gewerbetreibenden und karitativen Einrichtungen mit Sitz in Breckerfeld fügen sich mit ihren weihnachtlich dekorierten Holzhütten in die Nischen und Winkel auf dem Kirchplatz ein und bieten im Bereich der unteren Schulstraße den zahlreichen heimischen und auswärtigen Besuchern Weihnachtsmarktvergnügen im ursprünglichen, adventlichen Sinne. Lichterketten und der beleuchtete Weihnachtsbaum am Eingang der Jakobuskirche sorgen für eine ansprechende Atmosphäre. Ein vorweihnachtliches Rahmenprogramm in und vor der Kirche rundet den Weihnachtsmarkt auf niveauvolle Weise ab.

Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Parken: ausgeschilderte Parkplätze im Ortskern, entlang der Industriegebiet-Straßen, am Rathaus und auf dem Marktplatz. Empfohlen wird aber die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.

ÖPNV: Busse der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG/Linie 84), der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER/550) und der Hagener Straßenbahn (Linie 512) verkehren an den Markttagen fahrplanmäßig. Die Linie 512 der Hagener Straßenbahn fährt an Samstagen und Sonntagen nachmittags im Halbstundentakt.

Hattingen

- Nostalgischer Weihnachtsmarkt Hattingen: 27. November bis 23. Dezember, Hattinger Innenstadt. Der nostalgische Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt lockt alljährlich Tausende Besucher nach Hattingen. Das vorweihnachtliche Szenario im historischen Rahmen weihnachtlich geschmückter Fachwerkhäuser bietet seinen Besuchern ein ganz besonderes Ambiente. Die Kunsthandwerker fühlen sich dort ebenso wohl wie die Anbieter lukullischer Leckereien. Kinder mögen den Weihnachtsmarkt genauso wie junge Familien oder die ältere Generation. Urige Stände neben den atmosphärischen Fachwerkhäuschen laden zum gemütlichen Stöbern und Probieren ein.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags sowie sonntags 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags 12 bis 21 Uhr.

ÖPNV: ab Ennepetal Buslinien 511 und 551 (ggf. mit Umstieg), ab Schwelm Buslinien 550, 556 und 608 (ggf. mit Umstieg), ab Gevelsberg Buslinien 551 und 556 (ggf. mit Umstieg).

Der nostalgische Weihnachtsmarkt in der Hattinger Innenstadt lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher auch aus anderen Städten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm