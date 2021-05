Die Grünen Ennepe Ruhr: Zahl der Mitglieder nimmt weiter zu

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Mitgliederzahlen der Partei Die Grünen im EN-Kreis sind im letzten Jahr um 25 Prozent gewachsen. Gleichzeitig wächst die Motivation der Partei.

Nicht erst seit bekannt ist, dass Annalena Baerbock als erste grüne Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl antritt, verzeichnen die Grünen steigende Mitgliederzahlen. Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Zahl der Mitglieder im letzten Jahr um 25 % auf über 400 gewachsen.

„Die vielen Neueintritte zeigen, dass unsere Ziele vielfältigen Zuspruch und Unterstützung finden,“ so Kirsten Deggim, Mitglied des Vorstands von Bündnis 90/Die Grünen Ennepe-Ruhr. „Wir haben in diesem Jahr mit der Bundestagswahl und im nächsten mit der Landtagswahl in NRW viel vor und freuen uns, dass uns so viele Menschen dabei unterstützen möchten.

Planung für Bundestagswahlkampf laufen auf Hochtouren

„Das gute Ergebnis bei der Kommunalwahl und die aktuellen Umfragewerte sorgen unter den Mitgliedern für viel Motivation, die Planung für den Bundestagswahlkampf laufen auf Hochtouren,“ ergänzt Nils Kriegeskorte, Kreisverbandsprecher vom Bündnis 90/Die Grünen im Ennepe-Ruhr-Kreis darüber hinaus..

Und Kreisverbandsprecherin Karen Haltaufderheide sagt: „Gemeinsam mit den vielen Neumitgliedern und unseren Kandidaten und Kandidatinnen Ina Gießwein und Janosch Dahmen möchten wir mit einem engagierten Wahlkampf dafür sorgen, dass sich dieser aktuelle Zuspruch auch im Wahlergebnis widerspiegelt.“

