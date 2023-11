Ennepetal Der Herbstbasar des Henri-Thaler-Vereins, der krebskranke Kinder unterstützt, war ein großer Erfolg. Dank geht an Helfer und Sponsoren.

Menschen über Menschen strömten zum traditionellen Henri-Thaler-Herbstbasar, der zum zweiten Mal im evangelischen Gemeindezentrum an der Johanneskirche in Voerde stattgefunden hat. „Wir sind glücklich, hier Aufnahme gefunden zu haben“, sagte die Vorsitzende des Henri-Thaler-Vereins, Edda Eckhardt. Man habe nur Positives bezüglich des neuen Standortes gehört. Vor der Corona-Zwangspause hatte die Veranstaltung immer in Verbindung mit der Edelstein- und Mineralienbörse im Haus Ennepetal stattgefunden.

Lesen Sie auch:

Bäckerei Schwelm: Barzahlung nur noch am Automaten möglich

Gevelsberg: Ironische Geburtstagsfeier für unfertigen Radweg

Chronisch krank: „Es wird nicht mehr so wie vorher“

Mehr als 100 Torten und Kuchen waren von Ennepetaler Bäckern und Privatleuten gespendet worden. Da waren die leckersten Kalorienbomben wie Bienenstich und Frankfurter Kranz dabei. „Und meine fleißigen, ehrenamtlichen Helfer haben das ganze Jahr über gestrickt, genäht, gebastelt und große Mengen an Marmelade gekocht“, betonte Edda Eckhardt. „Ohne die rund 55 Helfer wäre es nicht machbar, den Basar aufzuziehen.“

Eine Tombola mit mehr als 1000 Preisen wartete auf die Gewinner. Ob Firmen oder Geschäftsleute: Den Sponsoren, durch die die Tombola Jahr für Jahr bestückt werden könne, gelte großer Dank, sagte die Vereinsvorsitzende. „Die Hilfsbereitschaft der Ennepetaler ist unbeschreiblich.“ Ohne sie wäre vieles nicht möglich.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

„Es ist prima gelaufen. Für uns ist der Herbstbasar die Haupteinnahmequelle“, erklärte Edda Eckhardt. Der Erlös ist für Menschen bestimmt, denen es nicht so gut geht, die Hilfe benötigen. Seit 34 Jahren unterstützt der Verein krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien, die finanzielle Sorgen haben, die durch die Krankheit und die Krankenhausaufenthalte besonders belastet sind. Aktuell werden 40 Familien mit jeweils 300 Euro im Monat unterstützt. Das Geld dient Aufwendungen, die die Krankenkassen nicht erstatten - beispielsweise für Fahrten oder kleinere Anschaffungen.

Bereits am Sonntag, 26. November, wird ein Team des Henri-Thaler-Vereins erneut im Einsatz sein. Dann bietet der Verein während der Adventsausstellung von Blumen Rudloff wieder frisch gebackene Waffeln an. Los geht es um 12 Uhr im Voerder Zönchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm