„Die Küche ist mein Lkw“

Corona hat auch das Berufsleben von Kraftfahrer Nikos Anagnou gehörig durcheinander gebracht. Der Schwelmer berichtet in unserem Corona-Tagebuch.

Nikos Angnou ist nicht in der glücklichen Lage, in Zeiten der Corona-Pandemie seiner Arbeit im Homeoffice nachgehen zu können. Der 41-jährige Schwelmer ist auch zum „Lockdown light“ mit Reisebeschränkungen im wahrsten Sinne des Wortes täglich auf Achse. Nikos Anagnou ist Berufskraftfahrer. Hier sein Bericht.

Es ist Montag. Punkt 6 Uhr fange ich an zu arbeiten, damit ich um 15 Uhr wieder daheim sein kann. Aber nein, das ist ja jemand ganz anderes. Das bin nicht ich. Ich fange irgendwann zwischen Sonntagabend und Montagfrüh an zu arbeiten. Wann komme ich diese Woche wieder Heim? Ich dusche extra lang, da ich nicht weiß wann und unter welchen Verhältnissen ich wieder duschen kann.





Nikos Anagnou (41), Kraftfahrer aus Schwelm, hat das Corona-Tagebuch geschrieben. Foto: Privat

Ich schnappe mir meine zwei großen Taschen, eine mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die andere mit Anziehsachen. Ich donnere los, zum ersten Kunden sind es schließlich 637 Kilometer. Zinnblöcke kriegt er, nichts besonderes. Während ich fahre, denke ich viel nach, gerade jetzt zu Zeiten von Covid-19. Gibt es das überhaupt? Klar, warum sollte man ein so tolles Land vor die Wand fahren? Betrifft es mich persönlich? Keine Ahnung, aber warum sollte ich das Leben meiner Eltern, Schwiegereltern, Verwandten und von Fremden gefährden. Selbst wenn es nur sowas wie eine Grippe ist, muss ich andere damit anstecken? Dann fällt mir meine Ladung ein, dass ich meistens Veranstaltungstechnik transportiere. Ich habe Glück, dass mein Chef ein guter ist. In der Krise hält er uns oben, auch wenn es jetzt nicht mehr ankommen und verschnaufen heißt, sondern abladen und soweit fahren wie man noch kommt. Immer noch besser als im ersten Lockdown, worin der einzige Vorteil lag, oft mit der Familie zu grillen und einen schöneren Garten als sonst zu haben. Ersteres merke ich immer noch an mir.



Feierabend! Ich bin bei Facebook und sehe wieder, wie sich Kraftfahrer in den Himmel rühmen: Wir sind die Versorger der Nation. Ich denke mir nur laut: „Bleibt mal locker.“

Wir sind ein Teil vom Ganzen. Ich bin nichts Besseres als die Jenny aus dem Supermarkt, der Frank aus dem Altersheim und schon gar nichts Besseres als die Michaels, Carmens und Gabis von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.



Nur können die schöner duschen, vernünftig essen und sich täglich problemlos pflegen. Das kann ich auch, nur halt nicht so einfach. Ich muss da immer wieder improvisieren. Das morgendliche Bad ist mein Kanister, die Küche mein Lkw, die Dusche steht immer und immer wieder woanders. Mal beim Kunden, mal an der Raststätte. Wobei es Covid uns Fahrern nicht leicht macht, da muss man sein Duschverhalten schon planen, um nicht zum Stinker zu werden.



Es wäre schön, wenn bald wieder die Events losgingen, doch erstmal müssen wir alles überstehen, um unbeschwert genießen zu können.

Soll man sich impfen lassen? Ich denke, ich werde es tun. Dafür habe ich zu gern Menschen um mich herum. Ich lass’ erstmal einen Monat den anderen den Vortritt. Nicht, dass ich der Erste in einer Negativ-Statistik bin.



Gedanke zu Ende, der Freitag naht, es ist Donnerstag. Eine arbeitsreiche Woche liegt hinter mir, zusammen mit den 2000 Kilometern Autobahn. Heute schlafe ich zuhause, morgen eben um die Kirche fahren, dann ist endlich Wochenende, das ich mit meiner Familie genießen möchte. Dieses Glück haben viele ausländische Fahrerkollegen nicht, die sehen ihre Familien oft nur alle paar Monate. Überhaupt können wir froh sein, hier leben zu dürfen. Woanders muss man hungern, kann nicht zum Arzt und hat, sozialpolitisch, null Hilfe. Corona ist da dann noch der Sahnetupfer.



Bleiben Sie bitte gesund und denken Sie auch an Ihre Mitmenschen.