Die „Langerfelder Flugtage“ vor den Toren von Schwelm

In Langerfeld grenzte einst ein Flugplatz an die Stadtgrenze zu Schwelm an. Von dort fuhren auch Ballons in den Himmel auf.

Schwelm Vor den Toren Schwelms gab es einst einen Flugplatz. Die Region war auch kriegswichtig für die Flugzeugteilproduktion.

Bernd Richter

Schwelm. Spricht man von Flugplätzen, da kommen den Einheimischen sofort Düsseldorf, Köln/Bonn oder bestenfalls Dortmund in den Sinn. Wenn es eine Nummer kleiner sein soll, ist der Segelsportflugplatz Radevormwald erste Adresse in der Region. Doch die Schwelmer hatten einmal sogar ein Flugfeld quasi direkt vor ihrer Haustüre – gelegen an der Stadtgrenze Schwelm/Langerfeld. Wo heutzutage die Autobahnbrücke das Tal überspannt und real seine Kundschaft bedient, starteten und landeten nicht nur Kleinflugzeuge, sondern fuhren auch Ballons in den Himmel auf. Selbst Auf dem Friedhof Oehde, Richtung Langerfeld, sollen noch Reste der Startbahn zu finden sein. Das ist allerdings schon einige Jahrzehnte her und deshalb nicht mehr im kollektiven Gedächtnis der Einheimischen verankert.

Wer sich für alte Fotos von Schwelm interessiert, und etwas über die Geschichte seiner Heimatstadt erfahren möchte, die hinter den Bildern steht, braucht dafür nicht mehr ins Museum zu gehen. Die Facebook-Gruppe „Heimatkunde-Schwelm“ von Frank Schneider ist immer einen Besuch wert. Über 25.000 historische Aufnahmen aus verschiedenen Jahrzehnten hat der selbstständige Fotograf seit Gründung des Portals im Jahr 2016 zusammen getragen, manche interessante Geschichten haben er und die Nutzer aufgeschrieben. Sie sind es allemal wert, über die Grenzen der Facebook-Nutzer hinaus Beachtung zu finden. Eine dieser lesenswerten Geschichten hat Frank Schneider über das Flugfeld an der Stadtgrenze Schwelm/Langerfeld in den 1930er Jahren aufgeschrieben:

„In den 1920er-Jahren suchte der Niederrheinische Verein für Luftschifffahrt ein geeignetes Gelände und fand es in Langerfeld, das seit 1922 zu Barmen gehörte. 1926 entstand der Langerfelder Flugplatz, der ein Start- und Landeplatz für Segel- und Motorflugzeuge sowie Freiluftballone war. Die Erschließung übernahm die Stadt. Auch eine Ferngasleitung wurde verlegt, so dass eine Gasabfüllanlage betrieben werden konnte. Diese ermöglichte den Aufstieg von zwei Dutzend Ballons gleichzeitig. Am 12. Mai 1927 erfolgte die Benennung der Karl-Bamler-Straße.

Ab 1927 wurden die „Langerfelder Flugtage“ ausgetragen, bei denen auf sonntäglichen Schauflügen tausende Zuschauer anwesend waren. Bekannte Ballonfahrer wie Hugo Kaulen oder Alexander Dahl stiegen hier mit ihren Ballons auf. Aber auch Motorflugzeuge, meist Doppeldecker, wurden hier gezeigt. Kunstflieger wie Ernst Udet, Gerhard Fieseler, Elly Beinhorn oder Thea Rasche zeigten ihre Kunststücke. Mitunter wurden auch Fallschirmabsprünge vorgeführt.

1938 ging ein gewisser Johann Albert K. durch die Nachrichten, er spionierte für Frankreich unter anderem den Flugplatz aus und wurde von seiner eigenen Frau, aus nicht überlieferten Gründen, an die deutsche Gestapo verraten. Für seine Spionagetätigkeiten in den Jahren 1937 bis 1939 wurde er vom Volksgerichtshof in Berlin zum Tode verurteilt und 1940 hingerichtet.

1939 mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges errichtete Gottlob Espenlaub am West- und Nordrand des Flugplatzes eines seiner Espenlaub-Flugzeugwerke, in dem rund 3000 Beschäftigte Flugzeugteile herstellten und Reparaturen an Maschinen der Luftwaffe ausführten. Hier entstanden auch verschiedene Espenlaub-Automobile als Einzelstücke. Dieses größere Gebäude existiert noch heute. Während des Krieges wurden hier Militärflugzeuge repariert, die aber zum größten Teil auf dem Landweg nach Langerfeld kamen. Eine weitere Flugzeugwerkstatt wurde am südlichen Rand des Flugplatzes an der Schwelmer Straße eröffnet. 1944 verlegte Espenlaub seine Werke in Düsseldorf und Kassel auch hierhin. Zuvor hatte Espenlaub die Genehmigung erhalten in vier nahegelegenen Eisenbahntunneln sogenannte Verlagerungsbetriebe einzurichten. Dort im Linderhauser Tunnel, auf Schwelmer Stadtgebiet, entstand mit dem Tarnnamen „Meise 1“ im Sommer 1944 das Werk 4. Am 23. Oktober wurde dort mit rund 1000 Mitarbeitern die Arbeit aufgenommen. Nach dem Krieg kam 1945 die Firma Espenlaub zum Erliegen und wurde 1946 vorerst geschlossen.

Nach dem Krieg wurde das Gelände an Bauern verpachtet, die es als Wiesen- und Ackerland nutzten. In den 1950er Jahren wurde das Gelände parzelliert und in ein Industrie- und Gewerbegebiet umgewandelt. Auch die Bundesautobahn 1 überspannt nun mit der Talbrücke Langerfeld das Gelände. An der nordwestlichen Ecke starteten hin und wieder noch Ballons. 1959 wurde die Straße In der Fleute nach Osten (also durch das ehemalige Flugplatzgelände) verlängert.

Die Espenlaub-Flugzeugwerke erloschen 1982, zehn Jahre nach dem Tode Espenlaubs, am 8. Februar 1972.“