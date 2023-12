Die Lösung verkauft kaltes Bier

Gevelsberg In unserer täglichen Glosse gucken wir augenzwinkernd auf die kleinen und großen Alltagssorgen. Viel Spaß beim Lesen.

Panik blitzte in ihren Augen auf, als ich ihr sagte: „Ich gehe heute nicht zum Sport, ich muss länger arbeiten, das kriege ich zeitlich nicht hin.“ Entsetzen schwang in ihrer Stimme, als sie mich fragte: „Und was willst Du dann machen? Dass Du an meinem freiem Abend zu Hause bleibst und mir auf den Keks gehst, kannst Du echt knicken. Der Hund und ich wollen unsere Ruhe.“ Parallel lief im Haushalt meines Badminton-Partners ein fast wortgleiches Gespräch. Auch dort war die Dame des Hauses not amused als sie gewahr wurde, dass auch ihr Abend allein zu platzen drohte.

Die Lösung lag nur zwei Straßen weiter und verkaufte gut gekühltes, frisch gezapftes Bier. Wir waren echt lange nicht mehr in der Kneipe, aber das scheint wie Fahrradfahren zu sein. Wer einmal gut am Tresen war, verlernt das nicht mehr. So reifte zu vorgerückter Stunde in uns die Idee, den Sport ganz an den Nagel zu hängen und statt dessen einen Stammtisch aufzumachen. Genauso platt wie nach dem Sport waren wir am nächsten Tag mindestens.

