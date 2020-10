Die Bewohner in Bayern würden mit den Bürgern der Kreisstadt gerne tauschen: Davon ist Redakteur Bernd Richter überzeugt.

Die Menschen im Ennepe-Ruhr Kreis können sich glücklich schätzen. Anders als im Landkreis Berchtesgadener Land, wo seit Dienstag die Einwohner ihre Wohnungen nur bei einem triftigen Grund verlassen dürfen, gibt es in den neun Städten des Kreises noch keine strikte Ausgangsbeschränkung. Da ist die Pflicht zum Maskentragen beim Besuch der Innenstadt von Schwelm und die ebenfalls verhängte Sperrstunde für die Gastronomie in der Region sicherlich noch das kleinere Übel. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bewohner in Bayern gerne mit den Bürgern der Kreisstadt tauschen würden.





Doch damit es hier nicht auch zu Ausgangsbeschränkungen kommt, sollten alle – Jung und Alt, Groß und Klein – daran arbeiten und die Maske tragen.





Ob es einem passt oder nicht, die Maske ist das kleinere Übel. Sag niemals nie: Aber wenn bei uns die Zahlen hochschnellen sollten, wie es gerade im bayerischen Raum passiert, ist die Ausgangssperre sicherlich auch nicht mehr weit.