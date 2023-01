Die Sternsinger kommen: Jeder Euro hilft Kindern

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Bald ist es soweit. Sternsinger bringen den Segen nach Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal und sammeln Geld. Warum die Aktion 2023 so wichtig ist.

Knapp 37.500 Euro sammelten die Sternsinger in der Propstei St. Marien zu Beginn diesen Jahres in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Es war ein tolles Ergebnis, eine beeindruckende Summe, die in die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika floss. In wenigen Tagen ist es wieder soweit. Die kleinen Könige und ihre Begleiter stehen in den Startlöchern, um von Tür zu Tür zu gehen und bei den Menschen den Segen zu übermitteln. Wird 2023 ein ähnlich gutes Sternsinger-Jahr wie 2022?

Lesen Sie auch:

Segen in die Häuser bringen

Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen ziehen die Kinder und Jugendlichen nach dem Jahreswechsel wieder als Heilige Drei Könige durch die Gemeinden. Erstmals seit drei Jahren wieder ohne strenge Corona-Einschränkungen werden zahlreiche Kinder und Jugendliche unterwegs sein, um mit ihren Liedern von Weihnachten zu singen, den Segen für das neue Jahr in die Häuser zu bringen und für Kinder in Not zu sammeln. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht diesmal der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen.

Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeige das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden, so das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Seit mehr als 20 Jahren unterstütze ALIT an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In von ALIT organisierten Präventionskursen lernten junge Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation.

Es sind durchaus bemerkenswerte Summen, die bei der Sternsinger-Aktion zusammenkommen und Jahr für Jahr Hilfe vor Ort ermöglicht. Im vergangenen Januar hatten die 101 Gemeinden, Gruppen und Verbände, die im Bistum Essen beim Sternsingen mitgemacht hatten, Spenden von insgesamt knapp einer Million Euro zum bundesweiten Gesamtergebnis von 38,6 Millionen Euro beigetragen. Ohne Corona-Einschränkungen hatten die Sternsingerinnen und Sternsinger vor drei Jahren indes noch gut 50 Millionen Euro an Spenden für Kinderhilfsprojekte in aller Welt gesammelt – das höchste Ergebnis seit dem Start der Sternsingeraktion 1959.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Übrigens: Der Haussegen „20+C+M+B*23“ ist eine Abkürzung und steht für den lateinischen Satz „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm