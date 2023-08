Schwelm. Dieses Konzert ist für Musikfans etwas Besonderes. Die vielleicht beste Bob-Dylan-Coverband kommt nach Schwelm. Wo es die Tickets gibt.

Ein verspätetes Geburtstagsständchen zum 82. bringen HP und Max Barrenstein Bob Dylan im Leo Theater in Schwelm. Am Freitag, 8. September, ab 20 Uhr heißt es „Two Dylan“, eine Hommage an den Meister. Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets kosten 22 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren.

Hans-Peter Barrenstein und Sohn Max sind das Duo Two Dylan. Demnächst treten sie im Leo-Theater in Schwelm auf. Foto: Walter Fischer

Dylan hat auf seine revolutionäre Art und Weise erstmals musikalische mit intellektuellen Inhalten verknüpft. Nicht umsonst wurde er für sein dichterisches Werk mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt.

Hans-Peter Barrenstein (Gitarre/Leadgesang/Mundharmonika) und Max Barrenstein (E-Gitarre/Gesang) sind ein Duo, das die Songs dieses Pioniers der 60er Jahre eindrucksvoll auf die Bühne bringt Stücke, wie „Don’t Thin Twice”, „Just Like A Woman”, „Queen Jane Aproximately”, „Serve Somebody”, „Girl From The North Country”, „A Hard Rains Gonna Fall” oder auch „Mr. Tambourine Man”.

Gewaltiges Gesamtwerk von Bob Dylan

Das gilt nicht nur für die akustische Protestphase, sondern ebenso wie für Bob Dylans elektrische Zeit. Das Gesamtwerk von „His Bobness 2“ ist mit etwa 525 Kompositionen und 50 Alben mehr als umfangreich.

Two Dylan konzentrieren sich im Leo Theater im IbachHaus auf die frühen Jahre von `62 bis`75. Hans-Peter Barrenstein gelingt es, diese unnachahmliche Stimme mit ihrer Wortgewalt lebendig werden zu lassen. Bei manchen Songs ist auch die Mundharmonika im Einsatz.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Da mit Max Barrenstein ein exzellenter Gitarrist an Bord ist, sind auch viele Rock‘n Roll-Gitarrensoli zu hören. Dazu gibt er mit seiner zweiten Stimme mancher Nummer eine eigene Klangfarbe.

Two Dylan sind nicht nur musikalisch spannend, sie geizen auch nicht mit Hintergrundinformationen und Anekdoten zu den Stücken, zur vielschichtigen Person und Persönlichkeit Dylans, seinem immensen Einfluss auf die Musikentwicklung insgesamt. Und natürlich hatte und hat er Einfluss auf meisten Musiker seiner Zeit. Die beiden Profis schaffen es, intensiv und leidenschaftlich, das Fenster zum Zeitgeist der 60er zu öffnen. Außerdem sorgt HP mit seinen humorigen Randbemerkungen für lockeres Entertainment. Also, „Let’s Get To The Sixties“ und einem Abend randvoll mit wortintensiver Musik. Mit Deutschlands kleinster – aber vielleicht bester Dylan-Band.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm