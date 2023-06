Die Voerder Kirmes steht: Diese Fahrgeschäfte sind dabei

Über drei Achsen werden die Kirmesfreunde auf dem Fahrgeschäft „Rock ‘n’ Roll“ (links) herumgewirbelt. Auf dem Kirmesplatz in Voerde warten dazu noch einige weitere Attraktionen.

Ennepetal. Die Schausteller haben ihre Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut – es kann losgehen. Ab Samstag wird in Ennepetal die Voerder Kirmes gefeiert.

Die Schausteller haben ihre Aufbauarbeiten weitestgehend erledigen – die Voerder Kirmes kann losgehen.

Mit dem traditionellen Festzug der Vereine wird am Samstag (3. Juni) die Voerder Kirmes eröffnet. Start ist um 14 Uhr wie gewohnt auf der Milsper Straße in Höhe der Katholischen Kirche St. Johann Baptist. Von dort geht es über die Lindenstraße zum Kirmesplatz, wo Bürgermeisterin Imke Heymann das erste Fass Bier ansticht und gemeinsam mit dem Vorstand des Heimatvereins Voerde und Schaustellersprecher Andreas Alexius das Volksfest offiziell eröffnet. Dabei wird auch der Bürgermeisterwanderpokal (zuzüglich einer Tüte voll Fahrchips) unter den Teilnehmern des Festzuges verlost. Anschließend sind alle eingeladen, sich ungebremst in den Kirmestrubel zu stürzen.

Schaustellersprecher Andreas Alexius verspricht den Besucherinnen und Besuchern einige Highlights. Auf dem Kirmesplatz geht es im deutschlandweit einmaligen „Rock ‘n’ Roll“ (vorn) über drei Achsen Kopf und seitwärts nach rechts und links. Autoscooter, Musikexpress, „Twister“, fliegender Teppich und der Chaos-Airport mit vielen Bewegungsmöglichkeiten für Kinder sind die weiteren Attraktionen bei den Fahrgeschäften. Nudeln aus dem Käselaib, ein Brezelstand und das Gravieren von Handys gehören zu den neuen Buden, die entlang der „Blaukittelallee“ aufgebaut sind.

Bis zum kommenden Dienstag, 6. Juni, geht es auf der Lindenstraße und dem Kirmesplatz täglich ab 14 Uhr rund. Der Montag ist Familientag mit stark ermäßigten Preisen, am Dienstag beginnt das Abschlussfeuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit.

Hinsichtlich des Wetters sollte dem Kirmesvergnügen in den kommenden Tagen nichts entgegenstehen: Durchweg Sonne und Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad sind angesagt.

