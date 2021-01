Die Zeit ist reif für die Schwelmer Nachbarschaften

Was lange währt, wird endlich gut! Dieser Spruch trifft auch auf die Nachbarschaften und ihre Probleme mit Bauplätzen zu. Im Jahr 2013 konnte die Nachbarschaft Aechte de Muer ihr Vereinsdomizil an der Dr.-Moeller-Straße aufschlagen. Seit 2014 ist der Parkplatz gegenüber Rufes am Brunnen als möglicher Standort für die Ossenkämper im Gespräch.





Diese Pläne sind zwar niemals Realität geworden, doch mit dem Sportplatz in den Roten Bergen zeichnet sich nach Jahren des Bangens eine Lösung in der Bauplatzfrage ab. 13 Nachbarschaften hat Schwelm, jetzt ist für mögliche Umzugskandidaten die Zeit gekommen, ihre Bedürfnisse anzumelden und in das Angebot der Stadt einzuschlagen. Da hilft auch kein Zaudern mit dem Hinweis, dass die Nachbarschaftsvereine in Schwelm ihre Bauplätze ursprünglich in ihren Stadtteilen hatten. Die Zeit ist reif.