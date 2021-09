Diebestour durch mehrere Keller in Gevelsberg

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag und Sonntag in mehrere Kellerparzellen eines Mehrfamilienhauses in der Hagener Straße ein. Die Täter gelangten vermutlich über den Haupteingang des Hauses in den unverschlossenen Keller.

Gevelsberg. Diebestour durch die Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Hagener Straße. Die Täter fliehen unerkannt.

Einbruch in Keller: Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag und Sonntag in mehrere Kellerparzellen eines Mehrfamilienhauses in der Hagener Straße ein. Die Täter gelangten vermutlich über den Haupteingang des Hauses in den unverschlossenen Keller.

Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den entsprechenden Kellerparzellen und entwendeten mehrere Gegenstände. Als Beute erlangten sie unter anderem drei Fahrräder der Marke Rockrider, einen Pizzaofen der Marke Ooni Koda sowie einen Werkzeugkasten mit diversem Werkzeug. Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute fliehen.

