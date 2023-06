Sicherheit Diese Eltern tragen zur Sicherung an Schwelms Schulen bei

Schwelm. Das Engagement der Elternlotsinnen und Elternlotsen ist von Bedeutung. Was die Eltern alles leisten.

Durch ihr Engagement tragen Elternlotsinnen und Elternlotsen wesentlich zur Sicherung des Schulweges von Schülerinnen und Schülern an Schwelms Grundschulen bei. Sie stellen dafür im Sommer wie im Winter ihre persönliche Zeit zur Verfügung. „Ganz sicher ist dieser ehrenamtliche Einsatz angesichts des dichten Verkehrs auf den Straßen auch nicht immer konfliktfrei“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Schon länger war es die Absicht von Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard, sich dafür im Namen der Stadt Schwelm zu bedanken – „im Übrigen auch dafür, dass Elternlotsen in meinen Augen ein Vorbild für ehrenamtliches Wirken in unserer Stadtgesellschaft abgeben“, so das Stadtoberhaupt.

Gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr, die sich seit Jahrzehnten für Verkehrserziehung auch an den Grundschulen einsetzt, der die Stadt Schwelm als Mitglied beigetreten ist und die durch Geschäftsführerin Christina Schildt vertreten wurde, lud er nun Schwelms Elterlotsinnen und Elternlotsen zu einer Dankeschön-Veranstaltung in lockerer Atmosphäre mit Imbiss und kleiner Überraschung ein. Eingeladen waren auch die Leitungen der Grundschulen und Vertreter des Polizeibezirksdienstes.

Das Beisammensein an der städtischen katholischen Grundschule St. Marien gab Anlass zum regen Austausch. Der Bürgermeister, der das Ehrenamt als Elternlotse aus eigener Erfahrung kennt, erfuhr, dass einige Lotsen schon seit sieben Jahren dieser Aufgabe nachgehen.

„Auch wenn Sie sich freiwillig und aus persönlicher Überzeugung engagieren, sollten Sie wissen, dass Ihr Einsatz von der Gesellschaft aufmerksam wahrgenommen und nicht für selbstverständlich gehalten wird“, versicherte Stephan Langhard den engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

Eingeladen und verhindert war die Lotsenbeauftragte für den EN-Kreis, Polizeihauptkommissarin Sonja Vatheuer (Dienststelle Verkehrsunfallprävention/Opferschutz der Polizei EN), die durch Polizeihauptkommissarin Carina Stoy vertreten wurde.

Wer an der „Dankeschön“-Feier nicht teilnehmen konnte, habe seine Überraschungsgabe auf anderem Wege erhalten, so die Stadt.

