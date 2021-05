Aufgepasst: Sperrung im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord

Schwelm. Autofahrer aufgepasst. Im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord wird eine Ausfahrt gesperrt.

Die Autobahn Westfalen setzt im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord den so genannten „Überflieger“ instand, der von der A1 auf die A43 führt. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird ab Freitag, 28. Mai, 22 Uhr, bis Sonntagvormittag, 30. Mai, die Ausfahrt von der A1 in Fahrtrichtung Dortmund auf die B 326 nach Schwelm und die A 46 in Richtung Düsseldorf/Wuppertal gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Inzidenz unter 50: Dies ist im EN-Kreis bald wieder möglich

Schutzeinrichtungen werden erneuert

In der Ausfahrt werden die Schutzeinrichtungen unterhalb des Bauwerkes erneuert. Umleitungen sind mit rotem Punkt oder der blauen Beschilderung der Bedarfsumleitungen ausgewiesen.

Die Brücke wird seit Mitte April unter anderem neu abgedichtet, erhält einen neuen Fahrbahnbelag und auch die Brückenübergänge werden erneuert. Zudem wird der Überflieger mit einem den aktuellen Regelwerken entsprechenden Fahrzeugrückhaltesystem ausgestattet. Unter der Brücke werden Schutzeinrichtungen erneuert und kleinere Betonschäden saniert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm