Diese Themen bewegten Gevelsberg 2019 am meisten

Was hat die Gevelsberger bewegt? Was hat sich in der Stadt bewegt? Und was wird und muss sich im kommenden Jahr bewegen? Wir haben uns vier Meilensteine 2019 herausgepickt und analysieren, was diese mit 2020 zu tun haben.

Brücke Eichholzstraße

Kollektives Aufatmen herrschte in Gevelsberg, als es hieß: Die Behelfsbrücke, die die Eichholzstraße über die A1 führt, darf befahren werden. Vier Jahre und ungezählte neue Zeitpläne und neue Pannen des ausführenden Landesbetriebs Straßen NRW hatten dazu geführt, dass die Gevelsberger und viele Auswärtige sich fast daran gewöhnt hatten, dass immer wieder verirrte Lkw und Reisebusse, die die Brücke seit einer Prüfung im Jahr 2015 nicht mehr passieren durften, vor der Sperrung wendeten und für Chaos sorgten.

Dann kam das Wochenende im August und hunderte Baustellen-Touristen wurden Zeugen dessen, was viele kaum noch für möglich gehalten hatten: Die alte Brücke wurde komplett abgerissen, die Behelfsbrücke montiert und die dafür eingerichtete Vollsperrung der A1 zum vorher angekündigten Zeitpunkt wieder aufgehoben. Das wünschen sich die Gevelsberger auch für die Endmontage der neuen Brücke, die für das Frühjahr 2020 vorgesehen ist. Auch dann wird das meist befahrene Autobahnstück Europas erneut voll gesperrt werden.

Neuer Kirmes-Chef

Nach acht Jahren als 1. Vorsitzender des Kirmesvereins hat sich Michael Sichelschmidt im Januar des vergangenen Jahres nicht erneut zur Wahl gestellt, um den größten und wichtigsten Verein der Stadt anzuführen. Mit Markus Loetz stand zum Glück ein Nachfolger in den Startlöchern, der einerseits schon die Liebe zur Kirmes mit der Muttermilch aufgesogen hat, andererseits ein Höchstmaß an ehrenamtlichem Engagement neben Job und Familie für die Allgemeinheit aufbringt. Das Ehrenamt ist in einer Kleinstadt wie Gevelsberg eine der wichtigsten Stützen, die die Gesellschaft überhaupt hat.

Doch bei weitem nicht alle Vereine haben das Glück, dass sie Nachfolger finden, dass überwiegend eine solche Harmonie und professionelle Zusammenarbeit herrscht wie bei den Kirmesfreunden. Ein Kirmesfreund, der davon ein Lied singen kann, ist ganz gewiss Festzugleiter Dirk Henning: „Ich bin schon mit dem Schild ‚e. V.‘ auf die Welt gekommen. Ich bin ein Vereinsmensch und mag Geselligkeit“, lässt er sich auf der Internetseite des Kirmesvereins zitieren.

In einem Verein, dem FSV Gevelsberg, sieht es nämlich für ihn ganz anders aus. Hennig ist als Vorsitzender des Jugendvorstands zurückgetreten – und mit ihm auch der Rest des Vorstands. Seit Langem schon herrscht Unruhe in der Führungsetage des FSV, der Vorstand hat sich in diesem Jahr mit Roberto Buchholz an der Spitze nach großem Streit erst neu aufgestellt. Hier sollen nun wieder Kontinuität und ein Arbeiten an gemeinsamen Zielen für den Verein einkehren.

Denn nur wenn Ehrenamtliche ihre persönlichen Animositäten bei den handelnden Personen hinter der Sache anstellen, gelingt es, den Nachwuchs für freiwillige Arbeit zu begeistern und so diese unglaublich wichtigen Stützen der Gesellschaft stabil zu halten; vom Hospiz über den Sport bis zur AWo, von Lesehelfern über Pfadfinder bis hin zu den Taubenvätern. Einige Vereine bewegen sich in Gevelsberg am Rand zur Auflösung. Wie man solche Entwicklungen erfolgreich verhindert, hat die Art und Weise des Wachwechsels beim Kirmesverein gezeigt.

Bau der Feuerwache

Markus Loetz unmittelbar vor dem Start des diesjährigen Kirmeszugs – seinem ersten als Vorsitzender des Kirmesvereins. Foto: Max Kölsch

Bürgermeister Claus Jacobi hatte vor seiner vergangenen Wahl den Neubau einer Feuerwache als das wichtigste Projekt der Wahlperiode benannt. Dass es aber bis ins Jahr 2019 dauern würde, ehe die Grundsteinlegung vollzogen ist, damit hat er nicht gerechnet.

Auch wenn der Neubau noch so nötig war und die alte Wache an der Körnerstraße zahlreichen Gesetzen und Vorschriften längst nicht mehr genüge tut, sah es doch lange Zeit so aus, als gäbe es einfach kein passendes Grundstück im Stadtgebiet, das einerseits ausreichend Platz bietet und andererseits die zeitlichen Vorgaben der Alarm- und Ausrückeordnung erfüllt – bis die Firma Schüssler Insolvenz anmeldete. Jacobi schlug an der Mühlenstraße zu und seit einigen Monaten wächst der riesige Baukörper täglich. Selbst, wenn alles nach Plan läuft, zieht die Feuerwehr allerdings erst im Jahr 2021 um. Denn der Neubau ist extrem aufwändig und vor allem die Technik zu verbauen wird viel Zeit einnehmen.

Kaufland, Aldi, Lidl, Innenstadt

Kaufland ist geschlossen – die Diskussion in der Stadt tobt. Gibt es eine neue Eisdiele? Wer zieht in das Center ein? Kann man da bald auch wieder frühstücken? Bleibt der Wochenmarkt sogar in der Fußgängerzone? Der gesamte Komplex, in dem der Supermarkt beheimatet war, ist mittlerweile komplett entkernt, der Neuaufbau beginnt. Läuft alles nach Plan, soll die Eröffnung im Jahr 2020 stattfinden. Doch dies ist nur ein kleiner Baustein des großen Innenstadtumbaus. Es folgen die Neugestaltung des Vendômer Platzes, die Sanierung und Neunutzung des Rupprecht-Gebäudes, es wird eine komplett neue Verkehrsführung in der Innenstadt und den angrenzenden Bereichen geben. Die SPD hat zudem beschlossen den Westparkplatz umzubauen. Binnen kürzester Zeit wird die Gevelsberger Innenstadt ihr Gesicht maßgeblich verändern.

So sieht der Vendômer Platz zwischenzeitlich aus. Der Umbau läuft. Der Kaufland-Komplex soll 2020 wieder öffnen. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Die Bürger sollen in die Planungen eng eingebunden werden und ihnen stellen sich auch jetzt bereits weitere Fragen: Wie kann die Fußgängerzone modernisiert und attraktiviert werden? Was passiert auf der Mittelstraße in Bezug auf Leerstände und Aufenthaltsqualität? Etliche wegweisende Entscheidungen werden im kommenden Jahr getroffen werden.

Und auch in der Discounter-Landschaft wird Bewegung einziehen. Nachdem Kaufland wieder eröffnet hat, werden der Lidl an der Rosendahler Straße und der Aldi an der Haßlinghauser Straße abgerissen und mit den neuen Konzepten der Marken neu errichtet werden.