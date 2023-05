Dieses Fest in Gevelsberg ist etwas ganz Besonderes

Gevelsberg. Statt ein Frühlingsfest zu feiern, wie in den Jahren zuvor, hat sich das Familienzentrum Vogelnest in Gevelsberg was anderes einfallen lassen.

Sommerfest, Herbstfest, Weihnachtsfeier. Im Kindergarten ist das nichts Ungewöhnliches. Aber ein Tauffest statt eines Frühlingsfestes? Wie es zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung im Evangelischen Kinder- und Familienzentrum Vogelnest kam.

Als Pfarrerin Klaudia Fischer im letzten Jahr mit den Kindern des Vogelnestes über die Taufe Jesu sprach, hatte sie die Idee eines Tauffestes in der Einrichtung. Ein niederschwelliges Angebot für die Eltern in einer für die Kinder vertrauten Umgebung, schwebte der engagierten Pfarrerin vor. „Ich hatte überlegt, ob wir nicht ein buntes Frühlingsfest in der Einrichtung feiern und da die Kinder taufen könnten“, erzählt Pfarrerin Fischer. Ihre Idee fand nicht nur im Team des Vogelnestes großen Anklang, auch immer mehr Eltern waren von der Idee begeistert. Irgendwann war die Zahl der Anmeldungen so groß, dass sich Pfarrerin Fischer und das Vogelnest-Team entschlossen haben, ein Tauffest anstelle eines Frühlingsfestes zu feiern.

Lesen Sie auch:

Traditionsgeschäft in Gevelsberger Innenstadt schließt

Darum ist Kauen das Erfolgsrezept für die Gesundheit

EN-Retter nach Ratingen absolut fassungslos

„Eigentlich wollten wir die Kinder auf der Wiese des Vogelnestes taufen, aber da das Wetter in den letzten Tagen so unbeständig und die Wiese deshalb nass war, haben wir entschieden, den Taufgottesdienst in die Alte Johanneskirche zu verlegen“, so Pfarrerin Fischer.

Und so feierten dann alle einen fröhlichen Taufgottesdienst in der ehemaligen Kirche. Anschließend waren alle zu einem gemeinsamen Mittagessen im Vogelnest eingeladen. „Vielen Familien ist das Tauffest des Kirchenkreises zu groß. Deshalb verstehen wir unser Angebot auch nicht als Konkurrenz zum Fest des Kirchenkreises“, erklärt Pfarrerin Fischer. Neben dem Vogelnest betreut sie auch den Evangelischen Kindergarten Berge. „Vielleicht klappt es ja, dass wir in einem Jahr in Berge und im anderen Jahr im Vogelnest ein Tauffest feiern können“, plant sie für die Zukunft.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm