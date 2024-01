Kabarettist Dieter Nuhr, hier ein Bild aus 2021, wird in Gevelsberg auftreten.

Kabarett Dieter Nuhr in Gevelsberg: 50 Karten gewinnen

Gevelsberg Der Jahresempfang in Gevelsberg ist eigentlich nur für geladene Gäste. 50 zusätzliche Plätze werden verlost. So können Sie mitmachen.

Der Jahresempfang der Stadt Gevelsberg ist eigentlich nur für geladene Gäste. Für Menschen aus der Politik, Wirtschaft und dem lokalen Vereinsleben. Etwa 350 Gäste aus dem gesamten gesellschaftlichen Leben der Stadt und der Region kommen an einem Sonntag im Januar zusammen, um sich auf das neue Jahr einzustimmen. In diesem Jahr wird mit dem Kabarettisten Dieter Nuhr ein besonderer Gast und Festredner auf der Bühne stehen.

Er ist einer der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands. Durch seine Bühnenprogramme und seine Sendung „Nuhr im Ersten“ ist Dieter Nuhr einem breiten Publikum bekannt. Bürgermeister Claus Jacobi freut sich, den Kabarettisten, Künstler und kritisch-pointierten Beobachter des Zeitgeschehens im Rahmen des Jahresempfangs 2024 der Stadt zu begrüßen.

Neu in diesem Jahr ist, dass die Stadt 50 Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben wird, an diesem Empfang teilzunehmen. „Wichtig ist das Zeichen, dass sich der Jahresempfang und seine Botschaft an alle Bürger der Stadt richtet, auch wenn – kapazitätsbedingt – natürlich nicht alle eingeladen werden können“, sagt Claus Jacobi.

Daher können sich Interessierte auf der Homepage der Stadt bis Montag, 8. Januar, über ein Formular registrieren, um an einem Losentscheid teilzunehmen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Post informiert, teilt die Stadt Gevelsberg mit. Sie kündigt an, dass „Dieter Nuhr einen unterhaltsamen Rück- und Ausblick auf die Jahre 2023 und 2024 geben wird – exklusiv für sein Gevelsberger Publikum.“

Bei dem Losentscheid können nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigt werden, die das ausgefüllte Formular zur Teilnahme eingereicht haben. Das befindet sich auf der Homepage der Stadt Gevelsberg unter www.gevelsberg.de.

