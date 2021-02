Differenziertere Betrachtung ist nötig

Der Ärger der Schulleitung über die Art der Diskussion um das Image der Sekundarschule Ennepetal ist nachvollziehbar. Natürlich müssen die Ergebnisse der von der Verwaltung durchgeführten Elternbefragung ernstgenommen, aber sicher nicht als feststehende Tatsache übernommen werden. Es handelt sich nicht um eine repräsentative, geschweige denn nach wissenschaftlichen Kriterien aufgebaute Erhebung.





Dass manche Mitglieder des Schulausschusses so undifferenziert mit dem Thema umgehen, ist befremdlich. Sinnvoll wäre, genauer hinzuschauen, wodurch sich die Sekundarschule Breckerfeld, die von vielen Ennepetaler Eltern für ihr Kind ausgewählt und – wenig überraschend – dann auch als besser dargestellt wurde, von der in Ennepetal unterscheidet. Es ist eine evangelische Schule, die zwar grundsätzlich Schülern aus den Nachbarstädten offen steht, aber nur Schüler aus Breckerfeld aufnehmen muss. Im Prinzip könnte sich die Schule einen Großteil ihrer Schüler also aussuchen. Schon das zeigt, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden – wobei beide Früchte zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen können, um im Bild zu bleiben.



Es hat den Anschein, dass mancher im Ausschuss an die Schule glaubt, auf die sich alle einigen können. Viel Erfolg bei der Suche nach Form und Konzept dafür...





Außer Frage steht, dass die Sekundarschule Ennepetal stetig an ihrem Profil arbeiten muss und keineswegs fehlerlos ist. Auf Kritik darf nicht verzichtet, Probleme dürfen nicht kleingeredet werden. Nur sollte auf einem festen sachlichen Fundament diskutiert werden. Dem Schulausschuss ist das Bemühen um bestmögliche Rahmenbedingungen für alle Ennepetaler Schulen auf keinen Fall abzusprechen. Der Sekundarschule leistet das Gremium mit einer wenig qualifizierten Debatte um deren Ruf jedoch einen Bärendienst.