Kinder beim Schwimmunterricht. Ein Hallenbad ist existenziell wichtig für die Schwimmausbildung in Schwelm, erklärt die DLRG-Ortsgruppe

Bäderlandschaft DLRG: Hallenbad in Schwelm wichtig für Schwimmunterricht

Schwelm. Die DLRG Schwelm ist besorgt. Angesichts des schlechten Zustandes des Hallenbades fordert sie eine rasche Verbesserung der Bäderlandschaft.

Ohne ein Hallenbad mit Lehrschwimmbecken wird es in Schwelm keine vernünftige Schwimmausbildung mehr geben. Das teilte die DLRG-Ortsgruppe Schwelm im Rahmen ihrer Jahresehrung aus gegebenen Anlass mit.

„Sicherlich einer der schönsten Momente eines ehrenamtlichen Vereins ist es, diejenigen zu ehren, die über viele Jahre als Mitglieder einem die Treue gehalten und bei besonders langer Zugehörigkeit die eigene Historie wohl auch mitgestaltet haben“, teilte Vorsitzender Tobias Borjans mit. So geschehen auf der Ortsgruppentagung der DLRG Schwelm.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden unter anderem geehrt: Ben und Nick Beiersmann, Nele Könner, Mia Felbeck, Zeren Core, Aurelian Lange, Alexander Mütze, Johanna Sommerfeld und Kerstin Brieden.

DLRG ehrt verdiente Mitglieder

25 Jahre Mitglied sind Beatrix Szepan, Katja Mettegang, Natascha Hoffmeister, Nikolas Kaszub, Ute Karin, Carina Miehe und Sylke Wolferts. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Kerstin Hartje, Björn Korth und Silke Thielmann ausgezeichnet. Die Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Cornelia Bude, Andreas Koch, Sigrun Tamschick und Frank Brieger. Und für ganze 60 Jahre Treue zur DLRG Schwelm wurden Ursula und Wolfgang Brinker, Irmhild Jansen, Gerhard Jansen und Siegfried Zethmeyer gefeiert.

„Der Vorstand der DLRG-Ortsgruppe freut sich, solche Menschen teils ein ganzes Leben lang in den eigenen Reihen zu wissen und hofft, dass das ehrenamtliche Engagement der vielen Vereinsmitglieder in der Schwimmausbildung nicht eines Tages durch das Fehlen eines Schwimmbads zum Erliegen kommt“, so Vorsitzender Tobias Borjans.

Hallenbad im schlechten Zustand

Die Sorge sei keineswegs unbegründet, da der aktuelle Zustand des Hallenbades keine längere Nutzungsdauer mehr erwarten lässt, so die Ortsgruppe. Die gesamte DLRG Schwelm mit ihren knapp 500 Mitgliedern vertraue daher darauf, dass Stadtrat und Verwaltung von Schwelm das Projekt Bäderlandschaft möglichst zeitnah vorantreiben und erfolgreich abschließen.

Ein Hallenbad mit Lehrschwimmbecken bleibe weiterhin essenziell wie existenziell, da nur in der Halle eine vernünftige Schwimmausbildung von kleinen Kindern durchgehend gewährleistet werden könne, so Tobias Borjans. „Und die Liste an Nichtschwimmern, die sich während der Pandemie drastisch erweitert hat, ist noch lange nicht abgearbeitet“, ermahnt die DLRG-Ortsgruppe Schwelm mit.

