DNA-Beweis: Einbrecher in Hamburg auch in Schwelm aktiv

Schwelm. Hamburger Einbrecher waren auch in der Römerstraße in Schwelm aktiv. DNA-Test liefert Polizei den Beweis.

Bis dato Unbekannte waren am 21. Juli 2018 über einen Balkon in eine Rohbauwohnung in der Römerstraße in Schwelm gelangt und hatten anschließend die Badezimmerdecke durchbrochen und waren in die daruntergelegene Wohnung geklettert. Als Beute erlangten sie damals Bargeld und Schmuck. Am Tatort konnte DNA festgestellt und gesichert werden. Nun wurde in Hamburg bei einem Wohnungseinbruch im November 2020 ein Täter auf frischer Tat festgenommen. Ein DNA-Abgleich überführte den 34-jährigen Mann aus Albanien auch an dem Einbruch in Schwelm beteiligt gewesen zu sein, ferner konnten ihm weitere Eigentumsdelikte in Köln nachgewiesen werden.