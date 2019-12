Dorffest mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal

Als am Samstagabend die Glocken der Kreuzkirche in Oberbauer verstummten, da setzte wenige hundert Meter entfernt die Weihnachtsmusik der Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal ein: vor dem Hause der Familie Kartenberg in Bülbringen. Gerade erst hatte die Dorfgemeinschaft des Ortsteils die zauberhafte Atmosphäre des „Adventsfensters“ genossen, da ging es weiter mit den schönen traditionellen Weihnachtsliedern.

Schon seit Jahren ist das Haus Kartenberg eine der Stationen der Kapelle. So kommen die Besucher nicht nur aus Bülbringen und Oberbauer, sondern aus ganz Ennepetal und auch aus Breckerfeld, denn sie schätzen die fröhlich-ausgelassene und doch besinnliche Stimmung im dörflichen Charakter. Schon am Eingang des schön gelegenen Ortsteils werden sie von einem „Fuchs“ begrüßt, auf dem zu sehen ist, dass die Anwohner „ihr“ Bülbringen schätzen.

Letzte Station Café Hülsenbecke

Wie immer hatte die Familie Kartenberg vor ihrem Haus in der Bülbringer Straße ein Zelt aufgebaut und für Getränke und Speisen bestens gesorgt. Rainer Kartenberg, der Ehrenstadtbrandmeister, und seine Frau Andrea, die Musikerin der Stadt- und Feuerwehrkapelle, beide lustig bemützt, und ihre Kinder umsorgten die Besucher. Die Stadtkapelle, diesmal unter Leitung von Peter Eckelt, spielte Weihnachtsmusik, die wohl im ganzen Dorf zu hören war. Die vielen Gäste lauschten still den Klängen. Kartenbergs Nachbarin Eva Schewell, die Ärztin, die seit vielen Jahren zum Notarztteam im Südkreis zählt und bei der Feuerwehrleuten bestens bekannt ist, spendete den Musikern mit ihrem Handy Licht und freute sich mal wieder über den Besuch der Kapelle. Es gab Lieder zum Mitsingen und als Zugabe hieß es „Lasst uns froh und munter sein!“

Am Gemeindezentrum Voerde, wohin Imke Heymann und ihr Mann Daniel eingeladen hatten, freuten sich auch viele Kinder über die Musik. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Das waren die Gäste auch noch, als der Bus mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle Bülbringen verlies und die letzte Station anfuhr: das Café Hülsenbecke. Andrea Kartenberg spielte noch Lieder zum Mitsingen auf dem Akkordeon. In der Hülsenbecke weilte die Jagdgesellschaft von Klaus Heinz beim Schüsseltreiben (für Nichtjäger: gemeinsames Essen nach der Jagd). Noch einmal musizierte die Kapelle, dann wurde die „traditionelle Weihnachtsmusik“ dort mit einem Abendessen beendet.

Der musikalische Nachmittag begann bei der Familie des Ehrenbürgermeisters Michael Eckhardt im Dr.-Siekermann-Weg. Anschließend erhielten die Bewohner des Altenheims in der Rollmannstraße den Besuch der Kapelle.

Dann spielten die Musiker an der Johanneskirche in Voerde. Bürgermeisterin Imke Heymann und ihr Mann Daniel Heymann, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt, hatten ganz privat zum 5. Male Wegbegleiter, Vertreter von Parteien und Fraktionen und Organisationen zum Kaffeeklatsch eingeladen, diesmal ins Evangelische Gemeindezentrum an der Johanneskirche. Auch Kinder zählten zur Besucherschar. Die Heymanns laden immer andere Gäste ein. Als die Stadt- und Feuerwehrkapelle draußen musizierte, war die Freude bei den zahlreichen Zuhörern groß.

Stadt- und Feuerwehrkapel… Orchesterleiter als Kind selbst unter den Zuhörern Als Adolf Schmidt, in Musikerkreisen nur „der Alte“ genannt, die Stadt- und Feuerwehrkapelle leitete – das ist schon einige Jahrzehnte her – zog das Orchester vor Weihnachten durch Ennepetal und musizierte. Und Peter Eckelt, der derzeit in Vertretung des erkrankten Peter Bremicker dem Orchester als Dirigent vorsteht, hörte schon als Kind begeistert die Weihnachtsmusik der Stadt- und Feuerwehrkapelle.

Am Külchen bläst der Wind

Nächstes Ziel der Musiker: die Wilhelm-Schläper-Straße in Altenvoerde. Ehrenbürgermeister Friedrich Döpp war hier der Einlader und viele Nachbarn Zuhörer. Die Bewohner des Altenheims Haus Elisabeth in Milspe freuen sich seit Jahren auf den Besuch der Musiker, so auch am Samstag. Von Milspe fuhr der Musiker-Bus nach Königsfeld. Als die Frauen und Männer am Feuerwehrhaus Külchen Weihnachtslieder anstimmten, blies auch gehörig der Wind. Dann ging es wieder nach Voerde. Alt-Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen hatte ins „Bürgerstübchen“ eingeladen, aber Musik wurde vor dem Haus der Begegnung gemacht, im Schein der schönen Weihnachtsbeleuchtung.