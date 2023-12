Dormakaba Ennepetal: Ein Lebenswerk bröckelt

Ennepetal Das Stühlerücken in den Chef-Etagen bei der Dormakaba geht weiter. Die Unsicherheit in der Belegschaft steigt. Ein Lebenswerk bröckelt.

Es ist noch gar nicht so viele Jahre her, da war Dorma ein Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. Da waren die Menschen, die beim größten Arbeitgeber Ennepetals beschäftigt waren, stolz darauf, zur Dorma-Familie zu gehören. Bei Dorma zu arbeiten, bedeutete Sicherheit, sowohl finanziell als auch perspektivisch. Wer sich engagierte, hatte die Möglichkeit, weit zu kommen. Wer sich nichts zu schulden kommen ließ, konnte dort von der Lehre bis zur Rente bleiben. Viele pendelten von auswärts zu dem Industrieriesen auf halbem Weg zwischen Voerde und Oberbauer.

Diese familiäre Atmosphäre hatte maßgeblich auch damit zu tun, dass Karl-Rudi Mankel, der aus dem Familienunternehmen einen multinationalen Konzern formte, ein Unternehmer war, dem seine Belegschaft am Herzen lag, der ihre Nähe suchte. Er wollte, dass es seinen Leuten gut geht, dass es der Stadt Ennepetal gut geht. Dass dies kein Widerspruch zu gewinnorientiertem, innovativem, und effizienzbasiertem Handeln ist, zeigt allein die Tatsache, dass Mankel über Jahrzehnte bis zu seinem Tod vor wenigen Wochen zu den 100 reichsten Menschen Deutschlands zählte. Mit Hingabe, Leidenschaft, Geschäftssinn und dem Herzen am rechten Fleck hat Mankel tausenden von Familien ein gesichertes Einkommen geboten.

Viel ist von dieser Vergangenheit gut acht Jahre nach der Fusion mit Kaba nicht übrig geblieben. Die Schweizer Konzernzentrale hat bereits massiv Stellen in Ennepetal abgebaut, will nun 1800 weitere Arbeitsplätze weltweit streichen. Ennepetal wird davon stark betroffen sein. In den höchsten Führungsetagen geht es gleichzeitig zu wie im Taubenschlag, die Belegschaft ist maximal verunsichert. Anstatt mit Stolz über ihren Arbeitgeber zu sprechen, mehren sich die Stimmen derer, die laut darüber nachdenken, sich einen anderen Job zu suchen.

Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dormakaba, dass ihr Wohl wieder einen Stellenwert in der Philosophie und der Unternehmenskultur einnimmt und sich die Führungsetage nicht vornehmlich mit sich selbst beschäftigt. Es ist in gewisser Weise bezeichnend für eine innere Haltung und Anstand, dass die Unternehmenskommunikation jeder Personalie beim ständig wechselnden Führungspersonal eine ausführliche Pressemitteilung gönnt, aber weder der CEO noch der Aufsichtsrat auch nur mit einem Wort öffentlich Karl-Rudolf Mankel gedacht haben, der immerhin fast 40 Jahre Dorma zu einem Weltkonzern geformt hat.

