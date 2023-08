Dramatischer Todesfall von 1225 in Gevelsberg neu verhandelt

Gevelsberg. Um einen spektakulären Kriminalfall ging es beim VdK Gevelsberg. Was geschah wirklich in der Abenddämmerung des 7. November 1225?

Dieser Frage will man beim VdK-Treff auf den Grund gehen. Etwa 30 Teilnehmende haben sich dafür in der Gaststätte „Am Ufer“ eingefunden, um gemeinsam mit dem Journalisten und Autor Uwe Schumacher und seiner Frau Gabriele, beide sind dem Anlass entsprechend in den Gewändern eines adeligen Paares aus dem frühen 13. Jahrhundert gekleidet, eine Zeitreise anzutreten.

Es dreht sich alles um einen der wohl spektakulärsten Kriminalfälle des Mittelalters,der zugleich auch den geschichtlichen Ursprung der Stadt Gevelsberg dokumentiert: nämlich den tödlichen Überfall auf den Kölner Erzbischof und Reichsverweser Engelbert I.

Mit seinem Roman „Das dunkle Geheimnis der Klutert“, aus dem Schumacher ausgewählte Passagen liest, inszeniert er eine spannende und zugleich fiktive Handlung, die diesem ungelösten Rätsel der Kriminalgeschichte neue Akzente versetzt. Es wird für alle eine Lesung der besonderen Art, da sich der Autor zwischendurch auch immer mal wieder als Minnesänger mitangenehmer Stimme präsentiert. Begleitet zu den Gitarrenklängen seiner Frau Gabriele, die bei der Stadt Gevelsberg 20 Jahre lang Leiterin der Abteilung Soziale Leistungen war und sich zuletzt als Behindertenbeauftragte um die Themen Barrierefreiheit und Teilhabe kümmerte.

Die beiden Hauptprotagonisten des Buches, der 22-jährige Student Fred Hoppe und seine Freundin Leng Phei Siang, werden 1972 beim Besuch der Kluterthöhle durch geheimnisvolle Kräfte in die Vergangenheit versetzt. Zu jener Zeit, in der sich der tödlich endende Konflikt zwischen Graf Friedrich von Isenberg und seinem Großvetter Engelbert, Erzbischof von Köln und Graf von Berg, zu eskalieren beginnt. „Es war ein Streit zweier Personen, der sich an der Vogtei über das Reichsstift Essen entzündete.“

Bei Verhandlungen in Soest versprach Engelbert Friedrich eine Geldentschädigung für dessen Verzicht auf die Vogtei. Der Isenburger lehnte es jedoch ab, da er sich in seinen Rechten beschnitten fühlte. Man beschloss das Problem auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen, bei einem Treffen in Köln. „Doch man traf sich, für Engelbert unerwartet, bereits am 7. November 1225 in einem Hohlweg bei Gevelsberg.“

Eigentlich sollte es „nur eine Geiselnahme“ sein, die, wie Uwe Schumacher erklärt, in adligen Kreisen nicht selten war, wenn es um Macht, Einfluss und Gebiete ging. Der Tod des Erzbischofs sei nicht geplant gewesen. Eingekesselt von Leuten des Isenbergers gab es für ihn jedoch keine Möglichkeit zu entkommen.

Ob es Mord oder Totschlag war, darüber wird bis heute noch diskutiert. Fest steht, dass dieses Verbrechen für Furore sorgte und man Graf Friedrich von Isenberg als Mörder beschuldigte, ihn zum Tode verurteilte und 1226 auf grausame Weise hinrichtete. Um 1230 herum, so erzählt Schumacher abschließend, errichtete man an der Todesstelle ein Sühnekloster, das zur Keimzelle von Gevelsberg wurde.

