Drei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal. Gleich drei Einsätze beschäftigte die Ennepetaler Feuerwehr.

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Hagelsiepen waren am Freitag acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal mit drei Fahrzeugen von 12.36 bis 13.08 Uhr im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab, betreuten Personen und beseitigten auslaufende Betriebsmittel. Zwischen 14.36 und 14.56 Uhr beseitigten vier Einsatzkräfte eine Ölspur an der Loher Straße.

Gleich 20 Personen waren mit acht Fahrzeugen am Freitag von 22.10 bis 23.20 Uhr im Einsatz, als wegen Gasgeruchs in einem Wohnhaus an der Fuhrstraße der Löschzug Milspe/Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde alarmiert wurden. Bei ihrem Eintreffen war das Haus bereits geräumt. Sie führten durch alle Wohneinheiten vom Keller bis ins Dachgeschoss Messungen durch und übergaben dann die Einsatzstelle an die AVU und den Hauseigentümer.