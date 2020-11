Drei Leichtverletzte bei Unfall auf Barmer Straße in Schwelm

Schwelm. Darum war die Barmer Straße in Schwelm am Dienstagmittag für den Straßenverkehr voll gesperrt.

Die zwei am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: Bernd Richter / WP

Weil ein Pizzafahrer beim Einbiegen auf die Barmer Straße in Schwelm nicht auf den Verkehr achtete, mussten insgesamt drei Menschen vom Rettungsdienst behandelt werden. DRei Leichtverletzte und zwei beschädigte Pkw, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag ereignete. Kurz nach 12 Uhr wollte ein Pizza-Taxi aus einer Einfahrt eines Grundstücks an der Barmer Straße in Höhe der Bäckerei Kaiser einbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen vorfahrtsberechtigten blauen VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß, sowohl die zwei Insassen des Golfs als auch der Pizza-Fahrer wurden leicht verletzt und mussten vor Ort von den Besatzungen dreier herbeigeeilter Rettungswagen behandelt werden. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Barmer Straße in beide Fahrtrichtungen komplett für den Verkehr. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Heimrauchmelder löst aus: Feuerwehr rückt zur Hauptstraße in Schwelm aus

Zu einen weiteren Einsatz musste die Feuerwehr ebenfalls am Dienstag an die Hauptstraße 149 ausrücken. Dort hatte ein Heimrauchmelder Alarm ausgelöst und ein aufmerksamer Nachbar die Feuerwehr alarmiert. Einer Mieterin war das Essen auf dem Herd angebrannt, die Wohnung entsprechend verqualmt. Die eintreffende Wehr wurde von der Frau in die Wohnung gelassen. Gelöscht werden musste nicht mehr, die Einsatzkräfte lüfteten die Räumlichkeiten. Die Feuerwehr Schwelm war zwischen 14.26 und 14.55 mit vier Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz.