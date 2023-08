Taubenväter: Drei Tage Sommerfest mit abschließender Tombola

Gevelsberg. Die Taubenväter in Gevelsberg laden wieder zum Sommerfest ein. Das ist an den drei Tagen geplant.

Das dreitägige Sommerfest des Vereins Taubenväter – „Menschen helfen Menschen e.V. findet auf dem Hofgelände hinter der Gevelsberger Volkshochschule an der Mittelstraße statt. Traditionell gehört ein kleines Rahmenprogramm zur am Freitag, 4. August, ab 17 Uhr mit dem Dämmerschoppen beginnenden Feier. An den beiden übrigen Tagen, Samstag und Sonntag (5. und 6. August), beginnt der Betrieb bereits am Mittag.

Gleich zum Auftaktabend und an den beiden weiteren Festtagen sorgt ein DJ für Unterhaltung für jede Altersgruppe. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils ab 13 Uhr an der Kaffee-, Kuchen- und Tortentafel wieder reichlich Auswahl an leckeren Spezialitäten – mit freundlicher Unterstützung der Gevelsberger Kindergärten, die die Taubenväter mit schmackhaften Kuchen und Torten aus eigener Herstellung unterstützen.

Für das weitere kulinarische Wohlbefinden an allen drei Festtagen sorgt das Team um „Küchenchef“ Mehmet Dere mit Steaks und Würstchen vom Grill sowie Pommes Frites. Nach dem sonntäglichen Frühschoppen ab 11 Uhr ist noch ein musikalisches Gastspiel beim Sommerfest der Taubenväter geplant. Am Schnurrad wird ebenfalls wieder an allen drei Festtagen gedreht und auch an den Getränkeständen wird sicher die bekannt gute Laune herrschen. Mit der Ziehung der Tombola-Preise gegen 16 klingt das dreitägige Fest am Sonntag gemütlich aus. Lose hierfür können im Vorfeld bei allen Mitgliedern der Taubenväter sowie natürlich am Sommerfest selbst noch erworben werden.

Neben den Hauptpreisen aus dem Technikbereich, gibt es diesmal noch einen besonderen Gutschein für einen Kurztrip für zwei Personen nach Berlin zu gewinnen, den der heimische Bundestagsabgeordnete Timo Schisanowski den Taubenvätern zur Verfügung stellt. Auf Einladung des SPD-Politikers sind darin nicht nur die Fahrt, die Unterkunft im Doppelzimmer mit Frühstück sowie diverse Essen enthalten, sondern auch noch einige interessante Besuche inklusive des Bundestages vor Ort in der Bundeshauptstadt.

