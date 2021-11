Drei Tatorte: Einbrecher in Schwelm unterwegs

Schwelm. Einbrecher waren in Schwelm unterwegs. Die Polizei meldet drei verschiedene Tatorte im Stadtgebiet.

Bislang unbekannte Täter versuchten am Samstag in der Zeit von 11.15 bis 17.15 Uhr, die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße aufzuhebeln. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Objekt. Ebenfalls am Samstag drangen Einbrecher in eine Wohnung in der Kantstraße ein. Die Tat geschah in der Zeit von 1445 - 21.30 Uhr. Aufgehebelt wurde das Wohnzimmerfenster einer Wohnung. Anschließend wurde die Wohnung durchwühlt. Über die Beute ist bisher nichts bekannt.

Schon am Freitag in der Zeit von 15-18 Uhr waren bisher unbekannte Täter über eine Terrassentür in eine Wohnung in der Straßburger Straße eingestiegen und entwendeten Schmuck.

